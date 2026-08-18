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झमाझम बारिश से रांची बेहाल, सड़कों और निचले इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान, घरों में घुसा नाली का पानी

रांची में भारी बारिश के बाद सड़क पर जलजमाव. ( फोटो-ईटीवी भारत )