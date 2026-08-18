झमाझम बारिश से रांची बेहाल, सड़कों और निचले इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान, घरों में घुसा नाली का पानी
रांची में बारिश के बाद जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है. निचले इलाकों में नाली का पानी घरों में प्रवेश कर गया है.
Published : August 18, 2026 at 3:18 PM IST
रांची: राजधानी रांची में सोमवार शाम से बदला मौसम मंगलवार को पूरी तरह बिगड़ गया. मंगलवार तड़के से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. कई घंटों तक हुई बारिश के बाद रांची के निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई. कई सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जबकि कई मोहल्लों में नाली का पानी घरों तक पहुंच गया है. सड़क पर जमा पानी के बीच कई वाहन रेंगते नजर आए, जिससे लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र यानी डिप्रेशन के प्रभाव से रांची समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है. मंगलवार सुबह 11 बजे तक अकेले कांके क्षेत्र में करीब 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके बाद भी आसमान में बादल छाए रहे और रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होती रही.
रांची के निचले इलाकों में जलजमाव
लगातार बारिश का सबसे ज्यादा असर शहर के निचले इलाकों में दिखा. कई जगह सड़क और नाली का अंतर खत्म हो गया. सड़कों पर पानी भरने से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. कई स्थानों पर वाहन पानी में फंसे दिखाई दिए. वहीं, कुछ मोहल्लों में जल निकासी की व्यवस्था प्रभावित होने से पानी घरों के आसपास और अंदर तक पहुंच गया. इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई.
आवाजाही में परेशानी
बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों और आंतरिक सड़कों पर भी जलजमाव देखने को मिला. सुबह अपने काम और जरूरी कार्यों के लिए निकले लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. कई जगह वाहन चालकों को भी काफी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा. लगातार बारिश के कारण जल निकासी व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया.
रांची नगर निगम की टीम सक्रिय
इधर, जलजमाव की सूचना के बाद रांची नगर निगम की क्विक रिस्पांस टीमें सक्रिय हो गई हैं. नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि जहां भी जलजमाव की शिकायत मिल रही है, वहां क्विक रिस्पांस टीम उपकरणों के साथ पहुंचकर पानी निकालने का काम कर रही है. निगम की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रही हैं.
नगर आयुक्त ने कहा कि लगातार बारिश होने की वजह से फिलहाल कई स्थानों पर पानी जमा हुआ है. बारिश रुकने के बाद जलजमाव धीरे-धीरे कम होगा. उन्होंने कहा कि नगर निगम की क्विक रिस्पांस टीमें उपकरणों के साथ लगातार काम कर रही हैं, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके. मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन और नगर निगम की टीमों की चुनौती अब बारिश के दौरान जलजमाव और लोगों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने की है.
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