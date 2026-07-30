चारामा में नेशनल हाईवे जलभराव मामला, आश्वासन के बाद टला चक्का जाम, बारिश बाद होगा स्थाई समाधान का काम
चारामा नेशनल हाईवे में जलभराव को लेकर चक्काजाम फिलहाल टल गया है. बारिश के बाद स्थायी समाधान का आश्वासन मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 7:24 PM IST
कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर जिले के चारामा स्थित नेशनल हाईवे-30 पर वर्षों से बनी जलभराव की समस्या को लेकर गुरुवार को प्रस्तावित अनिश्चितकालीन चक्काजाम प्रशासन की पहल के बाद टल गया.क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर समस्या के स्थायी समाधान की रूपरेखा पर सहमति बनाई.
जलभराव की समस्या से थे रहवासी परेशान
नेशनल हाईवे पर जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर विधायक सावित्री मंडावी, कांग्रेस पदाधिकारियों और व्यापारी संघ ने गुरुवार को चक्काजाम का आह्वान किया था.इससे पहले बुधवार रात प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से पानी निकासी मार्ग की सफाई कर सड़क पर जमा पानी हटाया, जिसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया.
जनप्रतिनिधियों और रहवासियों के बीच तीखी बहस
निरीक्षण के दौरान जमीन मालिक, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच कुछ देर तक तीखी बहस भी हुई. हालांकि चारामा पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सभी पक्षों के बीच सहमति बनी और माहौल शांत हुआ.विधायक सावित्री मंडावी ने भी लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से समाधान प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की.विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से बारिश के दौरान हाईवे पर जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित होता है। सड़क किनारे स्थित दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और एसडीएम के साथ चर्चा के बाद स्थायी समाधान की योजना तैयार की गई है। बारिश समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और अगले दो से तीन महीनों तक इसकी प्रगति की निगरानी की जाएगी. यदि तय समय में कार्य नहीं हुआ तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी-सावित्री मंडावी, विधायक
जमीन मालिक विष्णु सोनकर ने बताया कि शहर और बस्ती का पानी वर्षों से उनकी जमीन में भर जाता है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है.उन्होंने उम्मीद जताई कि अब स्थायी समाधान निकलने से सभी को राहत मिलेगी.चारामा में नेशनल हाईवे-30 पर जलभराव का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और जनहित का विषय बना हुआ है.एक ओर भाजपा इस मामले को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, वहीं विधायक सावित्री मंडावी लगातार समाधान के प्रयास में जुटी हैं. फिलहाल क्षेत्रवासियों की निगाहें अब प्रशासनिक योजनाओं के धरातल पर उतरने पर टिकी है.
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