ETV Bharat / state

पानी पानी हुआ कानपुर, भड़के बीजेपी विधायक बोले- मेट्रो के टीन टप्पड़ उखाड़ कर फेंकवा दूंगा

गोविंद नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा, नगर आयुक्त समेत अन्य अफसरों को दिखाया आईना

Photo Credit; ETV Bharat
कानपुर के इलाकों में बारिश के बाद दिखा जलभराव का नजारा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: मानसून की पहली बारिश में कानपुर शहर जहां पूरा पानी-पानी हो गया है. वहीं, सबसे अधिक समस्या जिस विधानसभा में थी, उसी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में जलभराव और अन्य समस्याओं को लेकर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नगर आयुक्त समेत अन्य अफसरों पर जमकर बरस पड़े.

सुरेंद्र मैथानी, भाजपा विधायक (Video Credit; ETV Bharat)

पहली बारिश को देखते हुए नगर निगम अफसरों के द्वारा जो नाला सफाई के ठोस दावे किए जा रहे थे, वह पूरी तरह से झूठे साबित हो गए. शहर के अधिकतर मोहल्लों की गलियां नदी जैसी दिख रही. जो कार सवार थे, वह भी रेंगते हुए अपनी कार लेकर चल रहे थे और दोपहिया वाहन सवारों का तो बुरा हाल था. वहीं जो पैदल निकल रहे थे, वह फूंक-फूंक कर कदम रख रहे थे. कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हो गईं.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, पूरे शहर में भीषण जलभराव के चलते नरेंद्र मोहन सेतु, गोविंद पुरी पुल, किदवई नगर, जरीब चौकी चौराहा, टाटमिल चौराहा समेत अन्य चौराहों पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही. अफसरों का कहना था, अचानक तेज बारिश के चलते मुसीबतें सामने आईं. हालांकि, दोपहर तक यातायात संचालन को ठीक किया गया.

Photo Credit; ETV Bharat
बारिश से भरा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अफसरों के साथ काकादेव स्थित देवकी चौराहा पर जलभराव की स्थिति को देखा. वहां पर अफसरों से उन्होंने दो टूक कहा- एक हफ्ते में इस समस्या का समाधान करा दें. मेट्रो विभाग के अफसरों से कहा कि अगर जनता को दिक्कत होगी तो जो देवकी चौराहा पर टीन-टप्पड़ हैं, उन्हें उखाड़े फेंकेंगे. विधायक ने सख्त तेवर दिखाते हुए अफसरों को जमकर फटकार लगाई. विधायक ने कहा कि अगर नाला सफाई जमीन पर होती तो ये दिन न देखने पड़ते.

ये भी पढ़ें- UP में मानसून की झमाझम बारिश, 5 दिन जोरदार बारिश का अलर्ट, कानपुर बना टापू

TAGGED:

RAIN IN KANPUR
बारिश में सड़कों पर जलभराव
KANPUR ROAD WATERLOGGING
RAIN IN UP
WATERLOGGING ON ROADS DURING RAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.