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पानी पानी हुआ कानपुर, भड़के बीजेपी विधायक बोले- मेट्रो के टीन टप्पड़ उखाड़ कर फेंकवा दूंगा

कानपुर के इलाकों में बारिश के बाद दिखा जलभराव का नजारा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: मानसून की पहली बारिश में कानपुर शहर जहां पूरा पानी-पानी हो गया है. वहीं, सबसे अधिक समस्या जिस विधानसभा में थी, उसी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में जलभराव और अन्य समस्याओं को लेकर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नगर आयुक्त समेत अन्य अफसरों पर जमकर बरस पड़े. सुरेंद्र मैथानी, भाजपा विधायक (Video Credit; ETV Bharat) पहली बारिश को देखते हुए नगर निगम अफसरों के द्वारा जो नाला सफाई के ठोस दावे किए जा रहे थे, वह पूरी तरह से झूठे साबित हो गए. शहर के अधिकतर मोहल्लों की गलियां नदी जैसी दिख रही. जो कार सवार थे, वह भी रेंगते हुए अपनी कार लेकर चल रहे थे और दोपहिया वाहन सवारों का तो बुरा हाल था. वहीं जो पैदल निकल रहे थे, वह फूंक-फूंक कर कदम रख रहे थे. कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हो गईं.