ETV Bharat / state

हरिद्वार में छह घंटे की बारिश से बिगड़े हालात, जगह-जगह जलभराव, डीएम-एसएसपी ने संभाला मोर्चा

हरिद्वार में 6 घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी-पानी हो गया. शहर के कई इलाकों में दुकानों के अंदर पानी भर गया था.

haridwar
हरिद्वार में छह घंटे की बारिश से बिगड़े हालात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2026 at 5:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला अंतिम चरण में है. बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं. इसी बीच सोमवार को हुई झमाझम बारिश के बाद शहर में हालात बिगड़ गए. शिव भक्तों के साथ-साथ हरिद्वार की जनता को भी जलभराव के कारण खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला.

हरिद्वार में सोमवार को हुई बारिश में भी कांवड़ियों का उत्साह कम तो नहीं हुआ, लेकिन जगह-जगह सड़कों और चौक चौराहों पर जलभराव की स्थिति बन गई. इससे न सिर्फ आमजन बल्कि कांवड़ियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा. दरअसल, सोमवार को हरिद्वार में सुबह आठ बजे अचानक आसमान में बादल छाए और झमाझम तेज बारिश होने लगी.

हरिद्वार में छह घंटे की बारिश से बिगड़े हालात (ETV Bharat)

करीब छह घंटे तक मूसलाधार बारिश ने तबाही सी मचा दी थी, लेकिन कांवड़िए बारिश में भीगते हुए हरकी पैड़ी और अन्य गंगा घाटों की ओर बढ़ते रहे. हालांकि जलभराव और कीचड़ के कारण कई स्थानों पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. हरिद्वार कांवड़ में अभी तक करीब तीन करोड़ अस्सी लाख कांवड़िए गंगाजल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं और आज यह आंकड़ा चार करोड़ पार कर जाएगा.

भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ पर दुकानों में घुसा पानी: बारिश के चलते हरिद्वार के भगत सिंह चौक, रानीपुर मोड़, कनखल और उत्तरी हरिद्वार के कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं. पानी लोगों की दुकानों तक पहुंच गया. दुकानदारों को पानी बाहर निकालने के लिए खुद मशक्कत करनी पड़ी.

Haridwar
हरिद्वार एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला. (ETV Bharat)

जलभराव के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. कांवड़ियों और स्थानीय लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. जलभराव ने डाक कांवड़ियों की रवानगी को प्रभावित किया. क्योंकि कई पार्किंग में पानी भरने से कीचड़ हो गया था, जिससे कई वाहन कीचड़ में फंस गए थे.

प्रशासनिक रोड और शंकराचार्य चौक भी जलमग्न: प्रशासनिक रोड और शंकराचार्य चौक पर भी बारिश का पानी जमा हो गया. इसके साथ ही कनखल क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव के कारण लोगों को परेशानी हुई. कांवड़ मेले के चलते पहले से ही सड़कों पर भारी भीड़ और वाहनों का दबाव है. ऐसे में जलभराव से यातायात व्यवस्था को संभालना पुलिस के लिए चुनौती बन गया.

ETV Bharat
भारी बारिश के बीच डीएम भी सड़कों पर उतरे. (ETV Bharat)

मनसा देवी पैदल मार्ग पर बहकर आई मिट्टी: लगातार बारिश के कारण मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर पहाड़ी के बीच बनी सड़क के नीचे से मिट्टी बह गई. इससे मार्ग पर फिसलन बढ़ गई और श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची सऔर मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का काम शुरू किया. मंदिर जा रहे लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए.

बारिश में डीएम और एसएसपी ने संभाला मोर्चा: बारिश के बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने मैदान में उतरे. दोनों अधिकारियों ने जलभराव वाले क्षेत्रों और कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया.

Haridwar
बारिश के बाद हरिद्वार की सड़कों पर भरा पानी. (ETV Bharat)

अधिकारियों ने जल निकासी व्यवस्था, यातायात और कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. कांवड़ मेले के अंतिम चरण में भारी भीड़ के बीच बारिश से पैदा हुई स्थिति पर प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार नजर बनाए रहीं.

क्या बोले अधिकारी: डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि कांवड़ यात्रा के आखिरी फेज में कांवड़ियों के आने और जाने का सिलसिला जारी है. दोपहिया वाहनों की संख्या ज्यादा है. बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव भी हुआ है, जिसकी निगरानी की जा रही है. अधिकारियों को तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस और सभी विभाग अपसी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं. प्रयास है कि कांवड़ मेले में किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो.

पढ़ें---

TAGGED:

HARIDWAR KANWAR YATRA
WATERLOGGING IN HARIDWAR
हरिद्वार में बारिश से बिगड़े हालात
हरिद्वार में भारी बारिश
HEAVY RAIN IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.