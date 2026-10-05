कासगंज में शहीद जवान के घर-प्रतिमा के पास जलभराव, भाई ने वीडियो में बताई सच्चाई, SDM बोले- पुराना है फुटेज
घर व शहीद स्मारक तक जाने वाली अधूरी सड़क और नाली का निर्माण नहीं होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:44 PM IST
कासगंज : सोरों विकासखंड के चंद्रपुरा गऊपुरा गांव में शहीद CRPF जवान आर्येन्द्र सिंह के घर और उनकी प्रतिमा के पास लंबे समय से जलभराव की समस्या है. इस वजह से शहीद के परिजन परेशान हैं. घर व शहीद स्मारक तक जाने वाली अधूरी सड़क और नाली का निर्माण नहीं होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है. शहीद आर्येंद्र के भाई धर्मेंद्र कुमार 104 RAF में तैनात हैं. उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में बताया कि हल्की बारिश में भी सड़क का गंदा पानी सीधे शहीद के घर के अंदर तक भर जाता है.
शहीद की माता राजकुमारी ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने के साथ-साथ IGRS पोर्टल और सोशल मीडिया (ट्विटर) के माध्यम से कई बार गुहार लगाई है. परिवार का कहना है कि बार-बार प्रशासनिक दरवाज़े खटखटाने के बावजूद स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे उन्हें हर मानसून और बारिश के मौसम में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि जवान के परिवार की इस समस्या का समाधान करना विभाग का नैतिक दायित्व है. लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल प्रभाव से सड़क और नाली का रुका निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है. वीडियो वायरल होने के बाद अब शहीद के परिवार और ग्रामीणो ने स्थानीय प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है.
शहीद के परिवार की मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि शहीद के सम्मान में किसी प्रकार की आंच न आए. पूरे मामले में कासगंज के उपजिलाधिकारी एसएन त्रिपाठी ने बताया कि सड़क वहां पर ऊंची है व उनका घर नीचे बना हुआ है. वीडियो कुछ दिन पुराना है. फिर भी हम मामले को दिखवा रहे हैं.
यह भी पढ़ें : मेरठ में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल में बिगड़ी अभ्यर्थियों की तबीयत, बेहोश होकर मैदान में गिरे, 8 अस्पताल में भर्ती