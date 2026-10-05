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कासगंज में शहीद जवान के घर-प्रतिमा के पास जलभराव, भाई ने वीडियो में बताई सच्चाई, SDM बोले- पुराना है फुटेज

शहीद के घर-स्मारक के पास जलभराव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : सोरों विकासखंड के चंद्रपुरा गऊपुरा गांव में शहीद CRPF जवान आर्येन्द्र सिंह के घर और उनकी प्रतिमा के पास लंबे समय से जलभराव की समस्या है. इस वजह से शहीद के परिजन परेशान हैं. घर व शहीद स्मारक तक जाने वाली अधूरी सड़क और नाली का निर्माण नहीं होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है. शहीद आर्येंद्र के भाई धर्मेंद्र कुमार 104 RAF में तैनात हैं. उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में बताया कि हल्की बारिश में भी सड़क का गंदा पानी सीधे शहीद के घर के अंदर तक भर जाता है.