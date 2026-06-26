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बिहार का नर्क बना 3 वार्ड समेत ये पंचायत, सड़ांध, बीमारी से लोग परेशान

अररिया: बिहार में सरकार के विकास के दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो बेहद शर्मनाक है. ये तस्वीर अररिया जिले के फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां प्रशासनिक उदासीनता के कारण सैकड़ों परिवारों का जीवन संकट में है.

तालाब बना गांव : ग्रामीणों का कहना है कि फारबिसगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 22,24 और 25 समेत किरकिचिया पंचायत के इलाके पिछले कई सालों से स्थायी जलजमाव और गंदे पानी की विभीषिका झेल रहे हैं. हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि लोगों का अपने घरों में रहना दूभर हो गया है. गलियां और रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिसके चलते यह पूरा इलाका किसी बस्ती की बजाय एक बदबूदार तालाब जैसा नजर आता है.

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2-3 एकड़ जमीन बर्बाद: ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि फारबिसगंज मुख्य शहर का गंदा और दूषित पानी योजनबद्ध तरीके से धत्ता टोला और कोढ़ेली क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया गया है. यह गंदा पानी लोगों की निजी जमीनों और खेतों (2-3 एकड़) पर बेतरतीब ढंग से छोड़ा जा रहा है. इसका नतीजा यह है कि पूरे इलाके में सालों-साल जलजमाव की स्थिति बनी रहती है और लोगों की कीमती जमीनें बर्बाद हो रही हैं.

महामारी का खतरा: ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जलजमाव के कारण महामारी का खतरा बना रहता है. जमा हुए गंदे पानी से उठने वाली तेज दुर्गंध के कारण लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया है. पानी सड़ने की वजह से मच्छरों, जोंक और जहरीली कीट-पतंगों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है. इलाके में कभी भी बड़ी महामारी फैल सकती है. इसका मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर घातक असर पड़ सकता है.

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वार्ड नंबर 22 निवासी राबिया खातून बताती हैं, जलजमाव से हम परेशान हैं. छोटे-छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. बाजार के नाला का पानी आ रहा है. ट्यूबवेल का पानी भी गंदा आ रहा है. पीने लायक नहीं है. पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है. सर्दी-खांसी से बच्चे बहुत परेशान हैं.

"बारिश में पानी घर में घुस जाता है. पानी में ही रहना पड़ता है. हमलोग कई जगहों पर इसकी शिकायत किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. नगरपालिका वाले आते हैं फोटो खींचकर चले जाते हैं. बारिश के मौसम में स्थिति और खराब होती है."- राबिया खातून, वार्ड 22 निवासी

राबिया खातून, वार्ड 22 निवासी (ETV Bharat)

पीने लायक नहीं पानी: ग्रामीण इस्माइल कहते हैं कि जलजमाव पीने के पानी को प्रभावित कर रहा है. पानी से इतनी दुर्गंध आती है कि पीने का मन नहीं करता है. नमाज पढ़ने जाते हैं तो इस गंदे पानी में प्रवेश करके जाना पड़ता है और फिर पैर धोना पड़ता है. हम लोग वर्षों से इस समस्या से परेशान हैं. नगर परिषद में कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. आज स्थिति यह है कि पीने का पानी तक प्रभावित हो गया है.

"बच्चों को गोद में उठाकर स्कूल तक ले जाना पड़ता है और फिर वापस लाना पड़ता है. ये परेशानी पिछले 5 सालों से है. कोई समाधान नहीं हुआ. आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है."- इस्माइल, ग्रामीण