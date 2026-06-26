बिहार का नर्क बना 3 वार्ड समेत ये पंचायत, सड़ांध, बीमारी से लोग परेशान
फारबिसगंज शहर का गंदा पानी 3 वार्डों और एक पंचायत के ग्रामीणों के लिए मुसिबत बन गया है. अररिया से राजेश कुमार बहारदार की रिपोर्ट
Published : June 26, 2026 at 7:09 PM IST
अररिया: बिहार में सरकार के विकास के दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो बेहद शर्मनाक है. ये तस्वीर अररिया जिले के फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां प्रशासनिक उदासीनता के कारण सैकड़ों परिवारों का जीवन संकट में है.
तालाब बना गांव : ग्रामीणों का कहना है कि फारबिसगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 22,24 और 25 समेत किरकिचिया पंचायत के इलाके पिछले कई सालों से स्थायी जलजमाव और गंदे पानी की विभीषिका झेल रहे हैं. हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि लोगों का अपने घरों में रहना दूभर हो गया है. गलियां और रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिसके चलते यह पूरा इलाका किसी बस्ती की बजाय एक बदबूदार तालाब जैसा नजर आता है.
2-3 एकड़ जमीन बर्बाद: ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि फारबिसगंज मुख्य शहर का गंदा और दूषित पानी योजनबद्ध तरीके से धत्ता टोला और कोढ़ेली क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया गया है. यह गंदा पानी लोगों की निजी जमीनों और खेतों (2-3 एकड़) पर बेतरतीब ढंग से छोड़ा जा रहा है. इसका नतीजा यह है कि पूरे इलाके में सालों-साल जलजमाव की स्थिति बनी रहती है और लोगों की कीमती जमीनें बर्बाद हो रही हैं.
महामारी का खतरा: ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जलजमाव के कारण महामारी का खतरा बना रहता है. जमा हुए गंदे पानी से उठने वाली तेज दुर्गंध के कारण लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया है. पानी सड़ने की वजह से मच्छरों, जोंक और जहरीली कीट-पतंगों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है. इलाके में कभी भी बड़ी महामारी फैल सकती है. इसका मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर घातक असर पड़ सकता है.
वार्ड नंबर 22 निवासी राबिया खातून बताती हैं, जलजमाव से हम परेशान हैं. छोटे-छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. बाजार के नाला का पानी आ रहा है. ट्यूबवेल का पानी भी गंदा आ रहा है. पीने लायक नहीं है. पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है. सर्दी-खांसी से बच्चे बहुत परेशान हैं.
"बारिश में पानी घर में घुस जाता है. पानी में ही रहना पड़ता है. हमलोग कई जगहों पर इसकी शिकायत किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. नगरपालिका वाले आते हैं फोटो खींचकर चले जाते हैं. बारिश के मौसम में स्थिति और खराब होती है."- राबिया खातून, वार्ड 22 निवासी
पीने लायक नहीं पानी: ग्रामीण इस्माइल कहते हैं कि जलजमाव पीने के पानी को प्रभावित कर रहा है. पानी से इतनी दुर्गंध आती है कि पीने का मन नहीं करता है. नमाज पढ़ने जाते हैं तो इस गंदे पानी में प्रवेश करके जाना पड़ता है और फिर पैर धोना पड़ता है. हम लोग वर्षों से इस समस्या से परेशान हैं. नगर परिषद में कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. आज स्थिति यह है कि पीने का पानी तक प्रभावित हो गया है.
"बच्चों को गोद में उठाकर स्कूल तक ले जाना पड़ता है और फिर वापस लाना पड़ता है. ये परेशानी पिछले 5 सालों से है. कोई समाधान नहीं हुआ. आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है."- इस्माइल, ग्रामीण
जोंक और कीड़े-मकोड़े से परेशानी: वार्ड संख्या 22 के निवासी मो. मुश्ताक ने बताया कि हल्की बारिश के बाद भी जलजमाव बढ़ जाता है. पानी में जोंक और कीड़े-मकोड़े भर जाते हैं, जिससे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
"साल के बारहों महीने घर और आंगन में नाले का पानी जमा रहता है. पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, इसलिए कई बार पड़ोसियों से पानी मांगना पड़ता है. कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई."- मो. मुश्ताक,वार्ड संख्या 22 के निवासी
दुर्गंध और दूषित पेयजल से बढ़ी चिंता: स्थानीय निवासी विक्की कुमार यादव ने बताया कि हल्की बारिश के बाद पूरे इलाके में असहनीय दुर्गंध फैल जाती है. ट्यूबवेल का पानी भी पीने योग्य नहीं रह गया है.
"हम लोगों ने कई बार प्रशासन को आवेदन दिया है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा."- विक्की कुमार यादव, स्थानीय निवासी
खेती योग्य जमीन बनी गंदे पानी का तालाब: किरकिचिया के निवासी शमीम अहमद ने बताया कि जिस जमीन पर आज गंदा पानी जमा है, वहां कभी खेती होती थी. अनाज की पैदावार होती थी. लेकिन अब जलजमाव के कारण खेती पूरी तरह बंद हो गई है.
"हमारी उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है. घर के ट्यूबवेल का पानी भी खराब हो चुका है. बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. हमने अधिकारियों को आवेदन दिया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है."- शमीम अहमद, किरकिचिया के निवासी
कार्यपालक पदाधिकारी ने क्या कहा?: समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर स्थायी समाधान की मांग की है. फारबिसगंज के कार्यपालक पदाधिकारी रणधीर लाल ने कहा कि जांच की गई है. कुछ भाग शहरी क्षेत्र का है कुछ ग्रामीण क्षेत्र का है. अभी कुछ नाला का निर्माण किया जा रहा है और कुछ बनना शेष है. काम पूरा होने पर समस्या का समाधान हो जाएगा. समाधान नहीं होने पर वार्ड पार्षदों से चर्चा करेंगे.
"जो भी समुचित कार्रवाई है हमलोग करेंगे. शहर का विकास बेतरतीब तरीके से बिना नक्शा, बिना रोड सेंक्शन के किया जा रहा है. हमारी लोगों से अपील है कि बिना नक्शा के निर्माण कार्य न कराएं."- रणधीर लाल, कार्यपालक पदाधिकारी, फारबिसगंज
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे. अब सवाल यह है कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या पर प्रशासन कब जागेगा और आखिर कब लोगों को इस नारकीय स्थिति से राहत मिलेगी.
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