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नूंह के पुन्हाना की गलियों में जलभराव, पानी में नाव की तरह तैरते नजर आए सूटकेस

नूंहः बरसात के बाद पुन्हाना कस्बे की कई गलियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. गलियों में इतना अधिक पानी भर गया कि दुकानों में रखा सामान और सूटकेस तक पानी पर नाव की तरह तैरते नजर आए. जलभराव के कारण स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि "बरसात के मौसम में हर साल जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा."

मंदिरों में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानीः पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के बाद नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और उनका पानी गलियों में भर जाता है. कई स्थानों पर घंटों तक पानी जमा रहने से दुकानदारों की दुकानदारी पर भी भारी असर पड़ता है. सबसे खराब स्थिति मशीन वाली गली में देखने को मिली. यहां जलभराव के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया. गली में स्थित दो मंदिरों तक जाने वाला रास्ता भी पानी में डूब गया, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में परेशानी हुई.