नूंह के पुन्हाना की गलियों में जलभराव, पानी में नाव की तरह तैरते नजर आए सूटकेस
लगातार बारिश, जलनिकासी की सुविधा के अभाव में नूंह के पुन्हाना के कई इलाकों में पानी भर गया है.
Published : August 26, 2026 at 4:13 PM IST
नूंहः बरसात के बाद पुन्हाना कस्बे की कई गलियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. गलियों में इतना अधिक पानी भर गया कि दुकानों में रखा सामान और सूटकेस तक पानी पर नाव की तरह तैरते नजर आए. जलभराव के कारण स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि "बरसात के मौसम में हर साल जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा."
मंदिरों में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानीः पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के बाद नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और उनका पानी गलियों में भर जाता है. कई स्थानों पर घंटों तक पानी जमा रहने से दुकानदारों की दुकानदारी पर भी भारी असर पड़ता है. सबसे खराब स्थिति मशीन वाली गली में देखने को मिली. यहां जलभराव के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया. गली में स्थित दो मंदिरों तक जाने वाला रास्ता भी पानी में डूब गया, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में परेशानी हुई.
दुकानदारों का कारोबार हो रहा है प्रभावितः स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल निकासी के लिए नालों की नियमित सफाई कराने के साथ-साथ स्थाई व्यवस्था की जाए, ताकि बरसात के दौरान लोगों को हर साल इस समस्या से न जूझना पड़े. दुकानदारों का कहना है कि "जलभराव के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते और सामान खराब होने का खतरा बना रहता है. लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है.