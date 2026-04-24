नूंह की आकेड़ा झील बनी आफत, 5 हजार एकड़ में 3 साल से जलभराव, खेती चौपट होने से 6 गांव के किसानों पर आर्थिक संकट
नूंह जिले की आकेड़ा झील क्षेत्र में लगातार तीन साल से जलभराव ने किसानों की कमर तोड़ दी है. हजारों एकड़ जमीन बर्बाद पड़ी है.
Published : April 24, 2026 at 2:33 PM IST
नूंह: आकेड़ा झील किसानों के लिए आफत बनी है. झील के आसपास हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. करीब तीन साल से जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है. अब ये मुद्दा गंभीर संकट में बदल चुका है. किसानों का कहना है कि 5000 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है, जिससे खेती पूरी तरह ठप हो चुकी है. इलाके के 5 से 6 गांव इस समस्या की चपेट में हैं. खेतों में लगातार पानी भरा रहने से जमीन खेती के लायक नहीं बची. ऐसे में किसान लगातार प्रशासन से समस्या के समाधान और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा.
जलभराव से खेती चौपट, किसान परेशान: जलभराव का सबसे बड़ा असर किसानों की रोजी-रोटी पर पड़ा है. खेतों में पानी भरा होने की वजह से गेहूं समेत कोई भी फसल उगाना संभव नहीं हो पा रहा. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिन किसानों के पास खुद की जमीन है, वही अब बाजार से अनाज खरीदने को मजबूर हैं. लगातार नुकसान की वजह से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. किसान परिवारों की आय लगभग खत्म हो चुकी है और कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है. इस पूरे मामले ने इलाके में चिंता और बेचैनी दोनों बढ़ा दी हैं, क्योंकि आने वाले समय में हालात और बिगड़ने का डर बना हुआ है.
'सराकर और प्रशासन ने नहीं ली कोई सुध': आकेड़ा गांव के किसान खुर्शीद ने बताया कि "पिछले तीन साल से हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं. आज तक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है और खेतों में फसल उगाना नामुमकिन हो गया है. बरसात के समय स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे नुकसान कई गुना बढ़ जाता है. कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर आकर स्थिति देख चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला."
जंगली जानवरों से भी बढ़ी मुश्किल: इस इलाके की भौगोलिक स्थिति भी किसानों के लिए नई चुनौती बन गई है. अरावली क्षेत्र के नजदीक होने की वजह से जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया है. जहां थोड़ी बहुत जमीन बची भी है, वहां फसल को जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं. यानी एक तरफ जलभराव और दूसरी तरफ जंगली जानवर. दोहरी मार से किसान परेशान हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले खेती ही उनकी पहचान और कमाई का जरिया थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेती करना घाटे का सौदा बन गया है.
समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी: अब किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है. किसान आस मोहम्मद ने कहा है कि "या तो सरकार जलभराव की स्थायी निकासी का इंतजाम करे या फिर पिछले तीन साल के नुकसान का उचित मुआवजा दे. अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो किसान बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे."
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