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नूंह की आकेड़ा झील बनी आफत, 5 हजार एकड़ में 3 साल से जलभराव, खेती चौपट होने से 6 गांव के किसानों पर आर्थिक संकट

नूंह: आकेड़ा झील किसानों के लिए आफत बनी है. झील के आसपास हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. करीब तीन साल से जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है. अब ये मुद्दा गंभीर संकट में बदल चुका है. किसानों का कहना है कि 5000 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है, जिससे खेती पूरी तरह ठप हो चुकी है. इलाके के 5 से 6 गांव इस समस्या की चपेट में हैं. खेतों में लगातार पानी भरा रहने से जमीन खेती के लायक नहीं बची. ऐसे में किसान लगातार प्रशासन से समस्या के समाधान और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा.

जलभराव से खेती चौपट, किसान परेशान: जलभराव का सबसे बड़ा असर किसानों की रोजी-रोटी पर पड़ा है. खेतों में पानी भरा होने की वजह से गेहूं समेत कोई भी फसल उगाना संभव नहीं हो पा रहा. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिन किसानों के पास खुद की जमीन है, वही अब बाजार से अनाज खरीदने को मजबूर हैं. लगातार नुकसान की वजह से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. किसान परिवारों की आय लगभग खत्म हो चुकी है और कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है. इस पूरे मामले ने इलाके में चिंता और बेचैनी दोनों बढ़ा दी हैं, क्योंकि आने वाले समय में हालात और बिगड़ने का डर बना हुआ है.

नूंह की आकेड़ा झील बनी आफत, 5 हजार एकड़ में 3 साल से जलभराव, किसानों में रोष (Etv Bharat)

'सराकर और प्रशासन ने नहीं ली कोई सुध': आकेड़ा गांव के किसान खुर्शीद ने बताया कि "पिछले तीन साल से हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं. आज तक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है और खेतों में फसल उगाना नामुमकिन हो गया है. बरसात के समय स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे नुकसान कई गुना बढ़ जाता है. कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर आकर स्थिति देख चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला."