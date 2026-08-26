नई दिल्ली में भारी बारिश से जलभराव: NDMC चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने मांगी माफी, व्यवस्था सुधारने का किया वादा
आने वाले दिनों में नई दिल्ली इलाके में बारिश से होने वाली जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिल सकेगी.
Published : August 26, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिनों से जारी मानसूनी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. खासकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अंतर्गत आने वाले कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीएमसी के चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने आम जनता से खुले दिल से माफी मांगी है और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए पुख्ता कदम उठाने का भरोसा दिया है.
राजधानी के वीवीआइपी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की देखभाल की जिम्मेदारी एनडीएमसी के पास है. इस क्षेत्र में आने वाले तालकटोरा स्टेडियम में दो दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबिन पहुंचे थे तो उन्हें भी जलभराव का सामना करना पड़ा था. वह पानी मे उतरकर स्टेडियम के अंदर गए थे. जिसकी वीडियो खूब वायरल हुई थी. विपक्ष ने इस पर जमकर निशाना साधा था.
I sincerely apologise to everyone in NDMC area who faced difficulties due to water logging instances on 25th August 2026. Usually we are able to clear the water logging within 15-20 minutes. But despite our best efforts in at least 3-4 areas water…. (1/n)— Manoj Dwivedi (@dwivedimk_ias) August 25, 2026
अचानक हुई 72 मिमी से अधिक बारिश बनी मुख्य वजह
चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सामान्य परिस्थितियों में NDMC क्षेत्र में जलभराव की समस्या को 15 से 20 मिनट के भीतर पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाता है. लेकिन इस बार मौसम का मिजाज पूरी तरह अप्रत्याशित था. दो घंटे से भी कम समय में 72 मिलीमीटर से अधिक मूसलाधार बारिश दर्ज की गई, जिसने जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव बना दिया.
NDMC area, the VVIP area 'Lutyens Zone' which is under Union Government @HMOIndia is suffering from Heavy waterlogging, Roads are sinking.— jagdish mamgain (@jagdishmamgain) August 26, 2026
That too when the Budget of NDMC (one and half assembly
area of Delhi) is Rs. 8-9 thousand crores (almost half of the MCD area of 68… https://t.co/BJx4wuyIzj pic.twitter.com/JcYozF5mnp
उन्होंने स्वीकार किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद कम से कम 3 से 4 प्रमुख क्षेत्रों में पानी की निकासी में घंटों का समय लग गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को भारी असुविधा हुई. हालांकि, चेयरमैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मौसम की बेरुखी को महज़ एक बहाने के रूप में पेश नहीं किया जा सकता. प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के बजाय कमियों को स्वीकार करते हुए व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है.
अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर होगा काम
चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र को पूरी तरह से जलभराव-मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है. इसके तहत कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय अमल में लाए जाएंगे. परिषद यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी कि भविष्य में राजधानी के नागरिकों को बारिश के दौरान जलभराव जैसी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक तंत्र को और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा ताकि जल निकासी के आधुनिक और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा सके.
प्रशासन ने इस दिशा में जन-भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना है. एनडीएमसी प्रमुख ने आम नागरिकों और क्षेत्र के जानकारों से अपील की है कि वे जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा करें. परिषद का मानना है कि जन-सहयोग और तकनीकी के बेहतर समन्वय से ही लुटियंस दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाया जा सकता है. इस हाई-लेवल समीक्षा और प्रशासनिक सख्ती के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में नई दिल्ली इलाके में बारिश से होने वाली जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिल सकेगी.
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