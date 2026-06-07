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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर के पास सड़क बनी तालाब, घरों में 'हाउस अरेस्ट' हुए लोग, घुटने भर पानी में बैठकर प्रदर्शन

आमरण अनशन करते स्थानीय व आरजेडी नेता ( ETV Bharat )