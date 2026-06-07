बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर के पास सड़क बनी तालाब, घरों में 'हाउस अरेस्ट' हुए लोग, घुटने भर पानी में बैठकर प्रदर्शन
संजय सरावगी के आवास के पास सालों से जमा पानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सबने अनोखा विरोध शुरू किया है.
Published : June 7, 2026 at 8:50 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा से अनोखे विरोध की खबर आई है. दरअसल यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सरावगी के घर से महज दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी हमेशा जमा रहता है. इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने आज से अनोखा विरोध-प्रदर्शन शुरू किया है.
हाउस अरेस्ट हुए लोग: इस भीषण जलजमाव के कारण सदर प्रखंड मुख्यालय, सदर पीएचसी और सदर थाना जाने वाले सैकड़ों लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है. स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि दो दशक पुरानी इस समस्या के कारण स्थानीय लोग अपने ही घरों में मानो 'हाउस अरेस्ट' होकर रह गए हैं.
अनोखा विरोध प्रदर्शन: स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार आवाज उठाने के बाद भी जब कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, तो लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. भीषण गर्मी के बीच सदर मुख्यालय जाने वाले मुख्य रास्ते पर सालों से लगे पानी के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज से एक अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इस नारकीय स्थिति से परेशान होकर स्थानीय ग्रामीण और राजद नेता अब जलजमाव वाली सड़क पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं.
आमरण अनशन: राजद नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव के नेतृत्व में आज से इस गंभीर समस्या के खिलाफ आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल की शुरुआत की गई है. प्रदर्शनकारी पानी के बीच ही लकड़ी की चौकी जोड़कर उस पर बैठ गए हैं और वहीं से अपना आंदोलन चला रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक यहां से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन किसी भी हाल में बंद नहीं होगा.
बीजेपी विधायक पर सीधा निशाना: राजद नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि विकास की जो गंगा बह रही है, उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र का सदर प्रखंड थाना डूबा है. यहां से सौ मिनट की दूरी पर नगर विधायक का आवास है लेकिन वो समाधान यात्रा निकाल कर पूरे प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहें हैं.
"आप 6 बार से यहां के विधायक हैं और यह समस्या 25 सालों से है, पहले अपने विधानसभा के संकट का समाधान निकालिये.फिर पूरे प्रदेश की समस्या का समाधान निकालियेगा."- प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव, राजद नेता
अर्थी निकलने तक का प्रण: राजद नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव ने संकल्प दोहराते हुए आगे कहा कि हम लोगों ने अब यह पक्का प्रण लिया है कि जब तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं होगा, तब तक हम यहां अनशन पर बैठे रहेंगे चाहे हमारी अर्थी ही क्यों ना निकल जाए. इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन भी उपस्थित रहीं.
सरकार और प्रशासन पर आरोप: डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने सरकार और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की इस गंभीर समस्या को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण लोग आज भीषण परेशानी झेलने को मजबूर हैं. देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेता है और स्थानीय लोगों को इस भयंकर जलजमाव से कब राहत मिलती है.
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