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'इलाज कराने आए हैं लेकिन यहां तो बीमारी बढ़ जाएगी', सदर अस्पताल में जलजमाव से मरीज परेशान

अररिया सदर अस्पताल में जलजमाव ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के अररिया में बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. जिले के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य संस्थान अररिया सदर अस्पताल में बारिश के बाद जलजमाव की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है. अस्पताल परिसर में पोस्टमार्टम हाउस, एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) वार्ड और रेबीज वैक्सीन कक्ष तक जाने वाले मार्ग पर पानी जमा होने से मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के कारण अस्पताल परिसर में जलजमाव: अस्पताल में प्रतिदिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी घंटों तक परिसर में जमा रहता है. मरीजों को गंदे पानी से होकर अस्पताल के विभिन्न विभागों तक पहुंचना पड़ता है. बारिश के बाद अररिया सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव (ETV Bharat) परिसर में जलजमाव से बढ़ी परेशानी: पोस्टमार्टम के लिए आने वाले परिजनों को भी जलजमाव के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है. वहीं, रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आने वाले मरीजों और एनआरसी वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. "बारिश होते ही सदर अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो जाता है. पोस्टमार्टम हाउस, एनआरसी वार्ड और रेबीज कक्ष तक जाने में काफी दिक्कत होती है."- मरीज के परिजन