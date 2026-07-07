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बारिश में जलभराव से बढ़ी परेशानी, महापौर रामू रोहरा ने निरीक्षण के बाद दिए निर्देश

धमतरी : पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद धमतरी शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है.जिसका जायजा नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने लिया है.इसके बाद महापौर में निगम अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.हालांकि महापौर का दावा है कि शहर में कहीं भी गंभीर जलभराव की स्थिति नहीं है और अधिकांश स्थानों पर पानी की निकासी हो रही है.





जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश

धमतरी शहर के बनियापारा, रामपुर वार्ड, गोकुलपुर, डबरीपारा, सोरीद और बठेनापारा जैसे इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरने की समस्या सामने आई. इसे देखते हुए महापौर रामू रोहरा ने उपायुक्त पीसी सार्वा, निगम इंजीनियर महेंद्र जगत और अन्य अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जल निकासी व्यवस्था, नालों की स्थिति और संभावित जलभराव वाले स्थानों का जायजा लिया गया. अधिकारियों को जहां पानी घरों की ओर जा रहा है वहां उसे डायवर्ट करने, जल निकासी तेज करने और जरूरत के अनुसार तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए.