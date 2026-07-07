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बारिश में जलभराव से बढ़ी परेशानी, महापौर रामू रोहरा ने निरीक्षण के बाद दिए निर्देश

धमतरी में एक बार फिर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है. भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ.

WATERLOGGING DUE TO RAIN
बारिश में जलभराव से बढ़ी परेशानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 12:08 PM IST

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धमतरी : पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद धमतरी शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है.जिसका जायजा नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने लिया है.इसके बाद महापौर में निगम अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.हालांकि महापौर का दावा है कि शहर में कहीं भी गंभीर जलभराव की स्थिति नहीं है और अधिकांश स्थानों पर पानी की निकासी हो रही है.

जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश

धमतरी शहर के बनियापारा, रामपुर वार्ड, गोकुलपुर, डबरीपारा, सोरीद और बठेनापारा जैसे इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरने की समस्या सामने आई. इसे देखते हुए महापौर रामू रोहरा ने उपायुक्त पीसी सार्वा, निगम इंजीनियर महेंद्र जगत और अन्य अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जल निकासी व्यवस्था, नालों की स्थिति और संभावित जलभराव वाले स्थानों का जायजा लिया गया. अधिकारियों को जहां पानी घरों की ओर जा रहा है वहां उसे डायवर्ट करने, जल निकासी तेज करने और जरूरत के अनुसार तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए.

बारिश में जलभराव से बढ़ी परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

जलभराव की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी

महापौर ने बताया कि भटगांव की ओर से तेज बहाव के साथ आने वाला पानी आमा तालाब और सोरीद नाला के जरिए गुजर रहा है. ऐसे में शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह जलभराव की स्थिति न बने, इसकी लगातार निगरानी की जा रही है.

निगम का कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों की टीमें तत्काल मौके पर भेजी जा रही हैं. डबरीपारा जैसे क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं, जबकि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए गहरे गड्ढों के आसपास बांस की घेराबंदी कराई जा रही है- रामू रोहरा,महापौर

Waterlogging due to rain
महापौर ने निरीक्षण के बाद दिए निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
Waterlogging due to rain
बारिश में जलभराव से बढ़ी परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

शहर में कहीं भी नहीं रुका है पानी

महापौर ने कहा कि बनियापारा और शिव चौक जैसे वर्षों से जलभराव प्रभावित क्षेत्रों के स्थायी समाधान के लिए भी योजना बनाई जा रही है, ताकि भविष्य में बारिश का पानी सीधे नालों और तालाबों तक पहुंच सके. उनका दावा है कि फिलहाल शहर में कहीं भी लंबे समय तक पानी नहीं रुका है, लेकिन मौसम विभाग की भारी बारिश की संभावना को देखते हुए निगम पूरी तरह सतर्क है.


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