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36 हजार करोड़ के गंगा एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज पर भरा पानी, जाल डालकर मछली पकड़ने लगे ग्रामीण

सड़क पर जलभराव होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

गंगा एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज पर भरा पानी.
गंगा एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज पर भरा पानी. (Photo Credit; VIRAL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 4:53 PM IST

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उन्नाव : पिछले दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है. जल निकासी नहीं होने से करीब 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेस-वे के बशीरतगंज इंटरचेंज पर पानी भर गया. सड़क पर जलभराव होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

रविवार दोपहर करीब 3 बजे जलभराव के बीच कुछ कर्मचारी जाल डालकर मछली पकड़ते हुए नजर आए. इसका वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में पानी से भरे मार्ग पर कुछ लोग जाल डालते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पहचान और उनके मछली पकड़ने के उद्देश्य की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

मछली पकड़ते दिखे लोग. (Video Credit; Viral)

इंटरचेंज से उतरते ही पानी में डूबा मार्ग : बशीरतगंज स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे के टोल इंटरचेंज के आसपास जलभराव से सड़क का काफी हिस्सा पानी में डूब गया. इंटरचेंज से उतरने वाले वाहनों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. वाहन चालकों के मुताबिक पानी भरने के कारण सड़क की स्थिति स्पष्ट दिखाई नहीं देती. इससे गड्ढों या सड़क के किनारे की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है और हादसे का खतरा बना हुआ है.

भारी वाहनों के आवागमन से पानी के छींटे सड़क पर फैलने के साथ फिसलन की स्थिति भी बन रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इंटरचेंज और उससे जुड़े मार्गों पर बारिश के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. उनका कहना है कि बारिश के दौरान पानी निकलने के बजाय सड़क पर जमा हो जाता है.

टोल वसूली के बीच जलभराव पर उठे सवाल : इंटरचेंज से गुजरने वाले वाहनों से टोल शुल्क लिया जा रहा है. ऐसे में इंटरचेंज से उतरने वाले मार्ग पर जलभराव का वीडियो सामने आने के बाद एक्सप्रेस-वे के रखरखाव और जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मामला और चर्चा में आ गया.

पुराने ट्रैक्टरों से पानी निकालने की कोशिश : जलभराव को कम करने के लिए कार्यदायी संस्था की ओर से ट्रैक्टरों की मदद से पानी निकालने का प्रयास किया गया. हालांकि, लगातार बारिश होने के कारण पानी दोबारा जमा होने से समस्या बनी हुई है. गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रोजेक्ट मैनेजर आरएस मिश्र ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण जनजीवन प्रभावित है. एक्सप्रेस-वे पर टीमें लगातार मुस्तैद हैं और हाईवे की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. जहां जरूरत है, वहां जलभराव वाले स्थानों से पानी निकालने का काम कराया जा रहा है.

अखिलेश का तंज- नाम बदलनेवालों के लिए सुनहरा अवसर : एक्सप्रेस-वे पर जलभराव से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे सोशल मीडिया पर साझा किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, गंगा एक्सप्रेस-वे पर बह रहीं भाजपाई भ्रष्टाचार की नदियां. नाम बदलनेवालों के लिए सुनहरा अवसर, नया नाम रख दें : गंगा एक्सप्रेस वॉटर-वे नीर-निंदनीय!

यह भी पढ़ें : भारत में बहने वाली नदियों का 35% हिस्सा प्रदूषित, करोड़ों खर्च, फिर भी 'संकट' बरकरार, गोरखपुर की नदियों का भी हाल बुरा

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