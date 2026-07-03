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मथुरा में 10 मिनट की बारिश में ही डूब गए नगर निगम के दावे, जलभराव होने से रेल पटरियों को बना दिया आम रास्ता

बस स्टैंड और भूतेश्वर चौराहा रोड पर कई फीट बारिश का पानी सड़कों पर भर गया. जिससे लोग रेल पटरियां पार कर आवाजाही करने लगे.

जान जोखिम में डालकर रेल की पटरियों से होकर आवाजाही करते लोग.
जान जोखिम में डालकर रेल की पटरियों से होकर आवाजाही करते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 4:49 PM IST

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मथुरा : उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है. मथुरा में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ 10 मिनट तक हुई जोरदार बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया. बस स्टैंड और भूतेश्वर चौराहा रोड पर कई फीट बारिश का पानी सड़कों पर भर गया. सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेल की पटरियों से होकर गुजरते रहे.

शुक्रवार को दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. 10 मिनट की बारिश से भगवान श्री कृष्ण की नगरी ताल तलैया बन गई. चारों तरफ जलभराव और सड़कों पर कई फीट बारिश का पानी भर गया. जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

शहर के द्वारकाधीश मंदिर के पास जलभराव होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. ऐसा लग रहा था जैसे जमुना जी का पानी बह रहा हो. पानी का तेज प्रवाह इतना था कि कोई भी वाहन चलाने की हिम्मत नहीं कर सका.

जान जोखिम में डालकर निकल रहे राहगीर : जलभराव होने से आवाजाही करने वाले लोगों के लिए समस्या विकराल बन गई. दो पहिया वाहन और पैदल चलने वाले रेल की पटरियों से होकर गुजरने लगे. सेकड़ों लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेल पटरियों को आम रास्ता बना लिया.

नगर निगम के दावों की खुली पोल : बारिश से पहले नगर निगम जल निकासी के दावे कर रहा था, लेकिन पहली 10 मिनट की बारिश में बस स्टैंड और भूतेश्वर रोड पर बारिश का पानी कई फीट सड़कों पर भर गया. सूचना पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और केवल फोन करते ही नजर आए.

पानी निकालने के लिए लगाया गया पंप : भूतेश्वर चौराहा पर नगर निगम ने बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी और पंप लगाकर पानी निकास की व्यवस्था की. नगर निगम अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया अभी बारिश हुई है उसकी वजह से चारों तरफ पानी भर गया है. पानी निकासी के लिए पुल के नीचे पंप लगाए गए हैं, ताकि पानी जल्द निकल जाए. बस स्टैंड और भूतेश्वर चौराहे पर जेसीबी और पंप की सहायता से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

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