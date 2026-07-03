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मथुरा में 10 मिनट की बारिश में ही डूब गए नगर निगम के दावे, जलभराव होने से रेल पटरियों को बना दिया आम रास्ता

जान जोखिम में डालकर रेल की पटरियों से होकर आवाजाही करते लोग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है. मथुरा में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ 10 मिनट तक हुई जोरदार बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया. बस स्टैंड और भूतेश्वर चौराहा रोड पर कई फीट बारिश का पानी सड़कों पर भर गया. सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेल की पटरियों से होकर गुजरते रहे. शुक्रवार को दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. 10 मिनट की बारिश से भगवान श्री कृष्ण की नगरी ताल तलैया बन गई. चारों तरफ जलभराव और सड़कों पर कई फीट बारिश का पानी भर गया. जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. शहर के द्वारकाधीश मंदिर के पास जलभराव होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. ऐसा लग रहा था जैसे जमुना जी का पानी बह रहा हो. पानी का तेज प्रवाह इतना था कि कोई भी वाहन चलाने की हिम्मत नहीं कर सका. जान जोखिम में डालकर निकल रहे राहगीर : जलभराव होने से आवाजाही करने वाले लोगों के लिए समस्या विकराल बन गई. दो पहिया वाहन और पैदल चलने वाले रेल की पटरियों से होकर गुजरने लगे. सेकड़ों लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेल पटरियों को आम रास्ता बना लिया.