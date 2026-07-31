हाथ में जूते-चप्पल.. पीठ पर स्कूल बैग, देख लीजिए बिहार के सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें
बिहार के गया में एक ऐसा सरकारी स्कूल है, जहां बच्चे हाथ में जूते-चप्पल लेकर पढ़ने को पहुंचते हैं. एक रिपोर्ट-
Published : July 31, 2026 at 8:30 PM IST
गया: बिहार के गया में एक ऐसा सरकारी स्कूल है, जहां बच्चे हाथ में जूते-चप्पल लेकर पढ़ने को पहुंचते हैं. यह विद्यालय गया जिला मुख्यालय से महज 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. साल 1987 में प्राथमिक विद्यालय जैतिया की स्थापना हुई लेकिन चार दशक में विद्यालय जाने के लिए रास्ता नहीं बन सका. यहां पहुंचने के लिए बच्चों को खेत की आरी और पगडंडियों का ही सहारा होता है.
हाथ में जूते-चप्पल लेकर आने को मजबूर: प्राथमिक विद्यालय पहुंचने के लिए सड़क नहीं है. करीब 500 मीटर की दूरी को तय करना बच्चों के लिए काफी मुश्किल होता है. यह समस्या एक दो सालों की नहीं, बल्कि करीब 40 साल से चली आ रही है. आज तक किसी भी अधिकारी ने बच्चों के स्कूल पहुंचने के लिए सड़क बनवाने की पहल नहीं की. खास बात यह है कि बच्चों के साथ शिक्षकों को इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है. वे भी अपने वाहन को 500 मीटर की दूरी पर लगाकर पैदल हाथ में जूते-चप्पल लेकर विद्यालय पढ़ाने को पहुंचते हैं.
बरसात में बद से बदतर हो जाती है स्थिति: इस विद्यालय में अध्ययन करने को नौनिहाल बच्चे पहुंचते हैं. उनके पहुंचने का एकमात्र सहारा खेत की आरी, झाड़ी और पगडंडी ही होती है. यह दूरी 500 मीटर यानी कि आधे किलोमीटर की होती है. इतनी अधिक दूरी तक खेत की आरी-पगडंडियों के सहारे पहुंचना काफी मुश्किल काम है. वहीं बच्चे रोजाना इस स्थिति से जूझते हैं फिर भी सरकार ने या संबंधित विभाग ने आज तक कोई सुध नहीं ली.
बरसात में बढ़ जाता है सांप-बिच्छू का डर: प्राथमिक विद्यालय जैतिया में पढ़ने के लिए इसी गांव के बच्चे पहुंचते हैं. जैतिया गांव के करीब 108 बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में है. जिसमें से सिर्फ 50 से 60 बच्चे ही विद्यालय आते हैं. बच्चों के नहीं आने का मुख्य कारण सड़क का नहीं होना है. इस विद्यालय में पढ़ने के लिए पहुंचने वाले बच्चों में ज्यादातर महादलित परिवार के बच्चे होते हैं. जैतिया गांव से विद्यालय पहुंचने के दौरान बच्चों को सांप- बिच्छू का डर भी होता है.
कीचड़ में गिरकर ड्रेस हो जाता है गंदा: बरसात के तीन-चार महीनों में बच्चों की हालत बद से बदतर हो जाती है. चौथी कक्षा की छात्रा राधिका कुमारी बताती है कि बरसात के दिनों में रोजाना हाथ में जूते-चप्पल चप्पल लेकर विद्यालय आना होता हैं. इतनी फिसलन होती है कि वो कभी-कभी गिर भी जाते हैं, जिससे उनका स्कूल बैग और ड्रेस गंदा हो जाता है. ऐसे हालात में बच्चों को वापस अपने घर को लौटना पड़ता है. वहीं, बच्चों के पास इतने ड्रेस नहीं है, कि वह दुबारा उसी दिन स्कूल को जा सके, जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है.
"आने-जाने में काफी दिक्कत होती है. खेत की पगडंडी से आना-जाना होता है. कभी-कभी चलते-चलते खेत में गिर जाते हैं. इससे बचने के लिए हाथ में चप्पल-जूते लेकर आना पड़ता है. फिर भी इतनी फिसलन होती है, कि हम लोग गिर जाते हैं. बैग भी गिर जाता है. ड्रेस गंदा हो जाता है. सरकार से मांग करते हैं, कि हमारे लिए सड़क बना दें."- राधिका कुमारी, छात्रा, प्राथमिक विद्यालय जैतिया
छात्र ही नहीं शिक्षक भी हैं परेशान: प्राथमिक विद्यालय जैतिया के विशिष्ट शिक्षक राजेंद्र प्रसाद बताते हैं, कि इस स्थिति से सिर्फ छात्र छात्राएं ही नहीं, बल्कि शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. प्राथमिक विद्यालय जैतिया हाईवे से और गांव से सटा है लेकिन 500 मीटर की दूरी जो विद्यालय की है, उसे तय करने के लिए सड़क नहीं है. खेत की पगडंडी ही एकमात्र सहारा है. बरसात के दिनों में स्थिति एकदम विकट हो जाती है.
"हम लोग भी जूता चप्पल हाथ में लेकर यहां पहुंचते हैं. अपनी बाइक या अन्य वाहन को सड़क पर ही 500 मीटर दूरी खड़ी करके आते हैं. मैं बीएलओ भी हूं. हमने निर्वाचन में भी इसका आवेदन दिया है. शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के द्वारा आवेदन दिया गया है, फिर भी यह सड़क नहीं बनी है. यह विद्यालय 1987 का है. मैं यहां 2005 से कार्यरत हूं. यहां 108 बच्चे नामांकित है लेकिन 50 से 60 बच्चे ही आते हैं."- राजेंद्र प्रसाद, विशिष्ट शिक्षक, जैतिया प्राथमिक विद्यालय
प्रशासन ने आज तक नहीं ली सुध: ग्रामीण वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि जब इस विद्यालय में मतदान केंद्र बनाया जाता है, तो वह बाराचट्टी विधानसभा का होता है. यहां गया लोकसभा का भी मतदान होता है. यह विद्यालय बोधगया प्रखंड अंतर्गत आता है. जो वोट देने के लिए आते हैं, उन्हें भी काफी परेशानी होती है.
"बच्चों को आने और जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं, कि यहां सड़क बनाई जाए. सड़क के लिए जमीन भी उपलब्ध है. यह हाईवे और गांव से भी जुड़ा हुआ है. गया जिला मुख्यालय से महज आठ किलोमीटर की दूरी पर यह विद्यालय स्थित है. यहां सड़क का निर्माण होना चाहिए."-वीरेंद्र सिंह, ग्रामीण
विभाग को दी गई सूचना: प्राथमिक विद्यालय जैतिया की प्रधान शिक्षिका प्रीति कुमारी मौखिक रूप से बताती है, कि यह समस्या काफी दिनों से बनी हुई है. उनके द्वारा विभाग को इसकी सूचना दी गई है लेकिन सड़क नहीं बनी. वो चाहते हैं कि बच्चों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और इसके लिए जल्द सड़क बनाई जाए.
"हमने विभाग को सड़क नहीं होने की सूचना दी थी लेकिन अबतक सड़क नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से बरसात में बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द सड़क निर्माण किया जाए."-प्रीति कुमारी, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय जैतिया
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