ETV Bharat / state

बीच खेत में फंसा शिक्षा का मंदिर, गुरु थामते हैं बच्चों का हाथ तो फिर क्यों प्रशासन ने खड़े किए हाथ ?

नरकटियागंज के सीसई स्कूल में जलजमाव से त्रस्त 300 बच्चों का भविष्य भूमि विवाद के कारण दांव पर लगा है. जितेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

SCHOOL BECOMES ISLAND IN BIHAR
उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीसई का हाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 5:34 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज का उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीसई टापू में तब्दील हो गया है, जहां तक पहुंचने के लिए शिक्षकों को बच्चों का हाथ थामना पड़ता है. कीचड़ भरे पानी से गुजरते वक्त बच्चे गिर न जाए इसलिए लाइन बनाकर चलना पड़ता है. आगे-आगे टीचर और पीछे-पीछे देश के भविष्य अपना कल संवारने के लिए स्कूल जाते हैं. यहां रोजाना 300 बच्चे और 9 शिक्षक जान जोखिम में डालकर आते हैं. मासूम बच्चों को शिक्षा पाने के लिए एक से दो फीट गहरे गंदे पानी से गुजरना पड़ता है. यह गंभीर स्थिति व्यवस्था के तमाम दावों की पोल खोलती है.

टापू बना शिक्षा का मंदिर: छात्रों का कहना है कि बारिश के कारण यह विद्यालय चारों ओर से घिरकर एक टापू में बदल गया है. स्कूल तक पहुंचने का कोई भी सुरक्षित संपर्क मार्ग नहीं बचा है. छोटे-छोटे बच्चे हर दिन इस गंदे और बदबूदार पानी को पार कर कक्षाओं तक पहुंचते हैं. रास्ते में अत्यधिक कीचड़ और फिसलन होने के कारण हर समय मासूमों के साथ बड़ी दुर्घटना होने का गंभीर खतरा बना रहता है.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

हाथ पकड़कर पानी पार कराते हैं शिक्षक: उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीसई के छात्रों ने बताया कि इस भीषण समस्या के कारण कई बच्चे पानी में फिसलकर गिर चुके हैं. किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए शिक्षक खुद बच्चों को कतार में खड़ा करते हैं. वे बच्चों का हाथ पकड़कर सावधानी से पानी पार कराते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि संपर्क मार्ग के निर्माण की मांग वर्षों से लंबित है. हर बरसात में बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित होती है. स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की है.

"मैं सातवें क्लास की छात्रा हूं. हमें बरसात के दिनों में स्कूल आने-जाने में कई कठिनाइयां होती हैं. पानी बहुत गंदा है. बीमारी का डर लगा रहता है."- माही, छात्रा

SCHOOL BECOMES ISLAND IN BIHAR
रास्ता नहीं होने से परेशानी (ETV Bharat)

"विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 300 छात्र-छात्राएं और 9 शिक्षक इस परेशानी का सामना कर रहे हैं. कई बच्चे पानी में फिसलकर गिर चुके हैं. किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए शिक्षक खुद बच्चों को पंक्ति में खड़ा कर उनका हाथ पकड़कर पानी पार कराते हैं, ताकि सभी सुरक्षित विद्यालय पहुंच सकें."- सुजीत कुमार, छात्र

"बरसात के समय हमारे स्कूल के पास पानी जमा हो जाता है. पानी इतना गंदा है कि इसमें घुसने में परेशानी होती है. डीएम अंकल से प्रार्थना है कि कृप्या रोड बनवा दीजिए."- अनामिका कुमारी, छात्रा

SCHOOL BECOMES ISLAND IN BIHAR
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

'25 साल पुराना स्कूल': प्रधान शिक्षिका नीतू कुमारी ने बताया कि यह विद्यालय लगभग 25 वर्ष पुराना है. बाबूलाल कुंवर ने इसके लिए जमीन दी थी. स्कूल के चारों तरफ सात लोगों की निजी जमीनें हैं, जिससे सड़क निर्माण मुश्किल है. भूस्वामियों के आपसी सामंजस्य और जमीन दान करने से ही रास्ता बन सकता है. जमीन निजी होने के कारण शिक्षा विभाग इस मामले में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रहा है.

"इस समस्या की जानकारी संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. विद्यालय प्रशासन लगातार सुरक्षित मार्ग की मांग कर रहा है, ताकि बच्चों को इस जोखिम से बचाया जा सके."-नीतू कुमारी, प्रधान शिक्षिका

केवल बरसात में होती है परेशानी: यह समस्या मुख्य रूप से बरसात के मौसम में होती है, क्योंकि खेतों में पानी भरने से पगडंडी पूरी तरह डूब जाती है. गर्मी और ठंड के मौसम में आवागमन में कोई परेशानी नहीं होती है. स्कूल प्रशासन ने समाधान के लिए कई बार प्रयास किए हैं. वर्तमान में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की आपसी पहल ही इस समस्या का एकमात्र स्थायी और सुरक्षित रास्ता निकाल सकती है.

SCHOOL BECOMES ISLAND IN BIHAR
स्कूल जाते स्टाफ (ETV Bharat)

बीच खेत में स्कूल : रखई चम्पापुर पंचायत के उप मुखिया गुलरेज अख्तर ने इस मामले में एक नया मोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि दानकर्ताओं ने जमीन को अब तक सरकार या स्कूल के नाम पर रजिस्ट्री नहीं किया है. आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर विद्यालय के लिए बीच खेत में जमीन दी. ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्कूल के बहाने सड़क बने और उनकी शेष भूमि कीमती हो जाए.

ग्रामीणों की आपसी पहल की शर्त: उप मुखिया के अनुसार सड़क निर्माण के लिए एक स्पष्ट शर्त है. यदि जमीन के मूल दाता कानूनी रूप से विद्यालय के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री कर देते हैं, तभी आगे का काम होगा. इसके बाद सभी ग्रामीण मिलकर और आपसी सहयोग से सड़क का निर्माण आसानी से पूरा कर देंगे. तब तक बच्चों को इसी जलजमाव वाले जोखिम भरे रास्ते से ही आना-जाना पड़ेगा.

SCHOOL BECOMES ISLAND IN BIHAR
रोज 300 बच्चे और 9 शिक्षक ऐसे ही जाते हैं स्कूल (ETV Bharat)

"जिनकी जमीन है उन्होंने सरकार को जमीन स्कूल के नाम पर रजिस्ट्री नहीं किया है. उन्होंने जानबुझ कर विद्यालय की जमीन बीच खेत में दे दी है ताकि विद्यालय के नाम पर सड़क बन जाए और उनकी जमीन कीमती हो जाए. अगर जिन्होंने जमीन दान की है, वह सरकार को विद्यालय के नाम से जमीन रजिस्ट्री करेंगे तब यहां के ग्रामीण मिलकर आपसी पहल कर सड़क का निर्माण कर देगा."-गुलरेज अख्तर, उप मुखिया, रखई चम्पापुर पंचायत

समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास: इस गंभीर समस्या को लेकर नरकटियागंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) सूरज कुमार सिंह ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि वे इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं. वे जल्द ही स्थानीय मुखिया के साथ मिलकर एक बैठक करेंगे. इस संयुक्त चर्चा का मुख्य उद्देश्य जमीन मालिकों से बात कर स्कूल के रास्ते का कोई ठोस और स्थायी समाधान निकालना है.

SCHOOL BECOMES ISLAND IN BIHAR
दो फीट गहरे गंदे पानी से गुजरते हैं बच्चे (ETV Bharat)

"वहां के मुखिया के साथ में मिलकर बात करता हूं और ताकि कोई समाधान निकाल सके."- सूरज कुमार सिंह, बीडीओ, नरकटियागंज

SCHOOL BECOMES ISLAND IN BIHAR
स्कूल जाते बच्चे (ETV Bharat)

बैठक पर टिकी निगाहें: अब बीडीओ के आश्वासन के बाद शिक्षकों के साथ ही ही बच्चों में भी उम्मीद जगी है कि स्थानीय मुखिया से बैठक के बाद स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री और सड़क निर्माण विवाद जल्द सुलझ जाएगी. अगर यह बातचीत सफल रही, तो सालों पुरानी समस्या का समाधान हो सकेगा, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी.

ये भी पढ़ें

बिहार की 40 नदियों के अस्तित्व पर संकट, सरकार के 600 करोड़ की योजना बेकार

'हमारा स्कूल चोरी हो गया..' चोर की तरह रात में ले गए डेस्क-बेंच, शिफ्टिंग के फैसले पर लोगों का का गुस्सा

202 करोड़ की योजना फेल, बक्सर के तीन गांव के लोग पी रहे आर्सेनिक युक्त पानी

TAGGED:

UPGRADED MIDDLE SCHOOL SISAI
उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीसई
CIVIC ISSUE
BETTIAH NEWS
SCHOOL BECOMES ISLAND IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.