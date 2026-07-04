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कानपुर में बारिश के बाद जलभराव; नगर निगम मुख्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

कानपुर में बारिश के बाद जलभराव ( Photo credit: ETV Bharat )