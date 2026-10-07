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लखनिया दरी से मुक्खा फॉल तक संरक्षण किसके जिम्मे और पर्यटक सुरक्षा के इंतजाम कितने, जानिये गुफा चित्रों पर वैज्ञानिक लेपन क्यों है जरूरी?

सोनभद्र : सोनभद्र जिला प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ अपने जंगल-पहाड़ झरनों और पुरातात्विक अभिलेखों और शिलाचित्रों के बारे के जाना जाता है. सोनभद्र जिले में मुक्खा फॉल झरना प्रसिद्ध है. इसके अलावा मिर्जापुर जिले में राजदरी, देवदरी, लखनिया दरी के झरने स्थित हैं. सोनभद्र का मुक्खा फॉल झरना घोरावल ब्लाॅक में स्थित है, जिसकी जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 50 किमी है.

"विरासत का अनूठा संगम" : उन्होंने बताया कि मुक्खा फाॅल और महुअरिया के शैलचित्र स्थल भी वन क्षेत्र से जुड़े हैं. इन स्थानों पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्रागैतिहासिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिलता है. इसके बावजूद, पर्यटकों को इन स्थलों तक पहुंचाने के लिए पक्के मार्ग, स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड और सुरक्षित भ्रमण व्यवस्था का अभाव है. उन्होंने बताया कि तमाम संस्थाओं व्यक्तियों ने इनके नष्ट किये जाने की सूचना जिम्मेदार विभागों को दी, लेकिन इनके संरक्षण और संवर्धन का कोई प्रयास नहीं हो रहा है.

"हजारों वर्ष पुराने बताए जाते हैं चित्र" : उन्होंने बताया कि इन शैलचित्रों को मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से जोड़कर देखा जाता है. कुछ चित्रों को लगभग दस हजार वर्ष पुराना बताया जाता है. हालांकि, इनकी सटीक काल निर्धारण के लिए प्रमाणित अध्ययन की आवश्यकता है. सोनभद्र में लखनिया का शैलचित्र स्थल कैमूर वन्यजीव विहार के क्षेत्र में स्थित है.

"पंचमुखी पहाड़ की गुफाओं में मौजूद" : उन्होंने बताया कि मुक्खा फाॅल के आस-पास और रॉबर्ट्सगंज स्थित पंचमुखी पहाड़ की गुफाओं में प्राचीन मानव जीवन के कई पहलुओं को दर्शाने वाले शैलचित्र मौजूद हैं. विजयगढ़ किले के पास हरना-हरनी और गुफाओं के स्थलों पर शिकार के दृश्य, मानव आकृतियां, मानव चित्र तथा पशु-पक्षियों से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं. कुछ चित्रों में मानव जीवन से जुड़े दृश्य भी दर्शाए गए हैं.

इतिहासकार/पुरातत्वविद दीपक कुमार केसरवानी का कहना है कि सबसे पहले सोनभद्र-मिर्जापुर के बॉर्डर पर स्थित सोहागी घाट के शैलचित्रों की खोज ब्रिटिश पुरातत्वविद् आर्चिबाल्ड कार्लाइल (A.C.L. Carlleyle) ने वर्ष 1867–68 में किया था. इसके बाद ही पूरे विश्व में रॉक पेंटिंग्स खोजी गईं.

"विकास के लिए शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा" : उन्होंने बताया कि जिले में धार्मिक पर्यटन के विकास की योजना बनाई जा रही है. इसके अलावा शिवद्वार मन्दिर और विंढमगंज के कृष्ण मंदिर के विकास की योजना भी है. शासन की योजना के अनुसार, जिले में धार्मिक पर्यटन के विकास की योजना बनाई जा रही है. पेंटिंग के संरक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि इन सभी के विकास के लिए शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है.

"मंदिरों का निर्माण और विकास की कार्ययोजना" : सहायक पर्यटन अधिकारी राजेश कुमार भारती ने बताया कि सोनभद्र में पर्यटन विकास के तहत पहले चरण में मंदिरों का निर्माण और विकास की कार्ययोजना बनाई जा रही है. जलाशयों, झरनों के विकास के लिये इको टूरिस्ट पार्क खैरटिया ओबरा में डेवलप किया जा रहा है. जिले में महुअरिया ब्लैक बक घाटी और मुक्खा फाॅल में इको टूरिज्म के विकास के लिये शासन में प्रस्ताव भेजा गया है.

सीढ़ियां और कुछ चबूतरे का निर्माण : वहीं मुक्खा फाॅल झरने के पास वन विभाग की ओर से सीढ़ियां और कुछ चबूतरे का भी निर्माण कराया गया है. मौके पर कोई भी रेलिंग/ बैरिकेडिंग नहीं है. घोरावल थाने की ओर से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है. इसके अलावा वनकर्मियों के लिए एक भवन का निर्माण किया गया है. शनिवार और रविवार और स्थानीय अवकाश को पिकनिक मनाने वाले लोगों की काफी भीड़ जुटती है.

गुफाओं में पेंटिंग्स : प्रागैतिहासिक काल के इन भित्ति चित्रों की सुरक्षा में लगातार चूक होने की बात कही जा रही है. यह पेंटिंग्स गुफाओं में खुले तौर पर मौजूद हैं, स्थानीय और बाहरी पर्यटकों के द्वारा पिकनिक स्पॉट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और भोजन बनाने के दौरान उनके द्वारा जलाई गई आग और गंदगी से लगातार भित्ति चित्र नष्ट हो रहे हैं.

घोरावल ब्लाॅक में वन विभाग के क्षेत्र में मुक्खा फाॅल : घोरावल ब्लाॅक में वन विभाग के क्षेत्र में मुक्खा फाॅल है, जहां पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है. बताया जाता है कि इस झरने के पास की तीन गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाये गए भित्ति चित्र या रॉक पेंटिंग्स भी हैं. लगातार देख-रेख के अभाव में 10 हजार वर्ष पूर्व पुराने भित्ति चित्र नष्ट होते जा रहे हैं.





"दोनों विभागों का कार्यालय सोनभद्र जिले में नहीं" : उन्होंने बताया कि हमारे सांस्कृतिक विकास को दिखने वाले इन शैल चित्रों और झरनों के संरक्षण का दायित्व होने के बावजूद भी इन दोनों विभागों का कार्यालय सोनभद्र जिले में नहीं है. पुरातत्व विभाग के वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रॉबर्ट्सगंज स्थित पंचमुखी पहाड़ी पर मात्र बोर्ड ही लगाया है. जिले में एक म्यूजियम भी होना चाहिए, जहां इनका चित्र रखना चाहिये.







उन्होंने बताया कि इन शैलचित्र स्थलों के संरक्षण में जिला प्रशासन वन विभाग, जिला प्रशासन तथा पुरातत्व से जुड़े विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है. जानकारी के अनुसार, मुक्खा फाॅल और महुअरिया के शैलचित्र स्थल वन विभाग के क्षेत्राधिकार से जुड़े हैं. पंचमुखी क्षेत्र में सोनभद्र में एएसआई का अलग कार्यालय नहीं है. उन्होंने बताया कि पुरातत्व विभाग वाराणसी स्थित कार्यालय के माध्यम से यहां के पुरातात्विक स्थलों से संबंधित कार्य देखे जाते हैं.

ऐसे पहुंच सकते हैं राजदरी फाॅल (Photo credit: ETV Bharat)

"नया कार्यालय सोनभद्र में निर्माणाधीन" : उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग का नया कार्यालय सोनभद्र में निर्माणाधीन है. पर्यटन विभाग का पूरा ध्यान धार्मिक पर्यटन के विकास पर है ना कि पुरातात्विक स्थलों के विकास पर है. इन विभागों के सक्रिय नहीं होने के चलते पर्यटकों की संख्या का रिकाॅर्ड भी नहीं मिल पाता है न ही जिला प्रशासन ने ही ऐसी कोई व्यवस्था की है.

"वैज्ञानिक लेपन कराया जाए" : उन्होंने कहा कि इसके संरक्षण के लिये पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश को आगे आना होगा. इसके संरक्षण के लिये कम से कम वैज्ञानिक लेपन होता गुफा चित्रों पर. उन्होंने कहा कि अगर वैज्ञानिक लेपन कराया जाए तो गुफा चित्र सुरक्षित हो सकते हैं. इसके साथ-साथ पहाड़ियों को कटीले तारों से घेरा जाए और लोगों को आने जाने से गुफाओं में रोका जाए.

"मुक्खा फाॅल घोरावल सोनभद्र में कई घटनाएं" : मुक्खा फाॅल घोरावल सोनभद्र में कई घटनाएं हुई हैं. मुक्खा फाॅल के पास जंगल मे सितम्बर 2021 में एक सप्ताह से लापता युवक के शव मिला था, जो घोरावल के मुक्खा गांव का निवासी था. अगस्त 2024 में मिर्जापुर जिले के राजगढ़ ब्लाॅक का निवासी युवक मुक्खा फाॅल में पैर फिसलने से झरने में गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

इन साधनों से पहुंच सकते हैं. (Photo credit: ETV Bharat)

बीते 21 सितम्बर 2025 में मुक्खा फाॅल में अचानक पानी बढ़ने से शाम के समय पिकनिक मना रहे चार युवक घिर गए थे. हादसे में दो युवक किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आये, जबकि दो पानी के तेज बहाव में बह गए थे. दोनों युवक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के निवासी थे.

दोनों युवकों का शव अगले दिन 40 घंटे के SDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद झरने से लगभग 700 मीटर दूर 23 सितम्बर 2025 को बेलन नदी में मिला था. सितम्बर 2025 की ही एक अलग घटना में मुक्खा फाॅल के पास एक व्यक्ति काम से वापस घर लौट रहे थे. पानी के तेज बहाव में बह गये और उनकी मौत हो गई थी. वर्ष 2026 में कोई घटना नहीं हुई है.

"कुछ गुफाएं बंद कर दी गईं" : पर्यटक सुमित कुमार ने बताया कि यहां प्राचीन भित्ति चित्र हैं, जिसको देखने लोग आते हैं. कुछ गुफाएं बंद कर दी गईं हैं और जिनमें भित्ति चित्र बचे हैं वह लोगों की अज्ञानता वश या जानबूझकर उन्हें नष्ट किया गया है. पहले से चित्र काफी धुंधले हो गए हैं. इस प्रकार हमारी प्राचीन विरासत नष्ट हो रही है.

ऐसे पहुंच सकते हैं. (Photo credit: ETV Bharat)

"कई गुफाओं में भित्ति चित्र" : स्थानीय रामकेश पाठक ने बताया कि यहां कई गुफाओं में भित्ति चित्र हैं जो आदिमानव द्वारा बनाए गए हैं. कई अधिकारी भी यहां घूमने आते हैं और आश्वासन देते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए तमाम उपाय होंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया और ये भित्ति चित्र नष्ट हो रहे हैं. लोगों में इच्छाशक्ति की कमी है.

पर्यटकों का कहना है कि मुक्खा फाॅल सोनभद्र में अभी तक कोई रेलिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं लगा है. गहरे पानी की सीमा, खतरे की लाइन या फिसलन क्षेत्र के लिए भी कोई चेतावनी नहीं है. हादसे के बाद सबसे पहले घोरावल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है जो मुक्खा फाॅल से लगभग 20 किमी दूर है. जरूरत पड़ने पर एसडीआरएफ और गोताखोर बुलाये जाते हैं. मौके पर कोई पुलिस चौकी नहीं है. वन चौकी बनाई गई है.

"बेलन नदी पर स्थित है मुक्खा फाॅल" : मुक्खा फाॅल बेलन नदी पर स्थित है. मुक्खा फाॅल सोनभद्र जिला मुख्यालय से लगभग 70 किमी दूर घोरावल ब्लाॅक में जंगल के बीच में स्थित है. घोरावल थाना यहां से लगभग 20 किमी दूर स्थित है. मुक्खा फाॅल पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी सोनभद्र रेलवे स्टेशन है. सोनभद्र रेलवे स्टेशन से मुक्खा फाॅल की दूरी लगभग 50 किमी है.

निकटतम बस स्टेशन सोनभद्र डिपो : मुक्खा फाॅल सोनभद्र (रॉबर्ट्सगंज) से करीब 50 किमी पश्चिम और घोरावल से करीब 15 किमी दूर है. निकटतम बस स्टेशन सोनभद्र डिपो है. सोनभद्र डिपो से घोरावल तक बसें उपलब्ध हैं. घोरावल से मुक्खा फाॅल तक ऑटो और टैक्सी उपलब्ध होती हैं.

"सोनभद्र रेलवे स्टेशन से राजदरी फाॅल की दूरी" : सोनभद्र रेलवे स्टेशन से राजदरी फाॅल की सड़क दूरी लगभग 70-75 किमी के आस-पास पड़ती है. राजदरी फाॅल चंदौली जिले के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में है. इसका सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय), लगभग 50 किमी है.

वाराणसी रेलवे स्टेशन से भी इसकी दूरी लगभग 70 किमी है. सोनभद्र, पं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुग़लसराय) और वाराणसी से टैक्सी से यहां पहुंचा जा सकता है. देवदरी फॉल की दूरी राजदरी से लगभग 4 किमी है. यह वाटर फाॅल भी चंदौली जिले के चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है.

इसकी दूरी भी सोनभद्र रेलवे स्टेशन से और वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 70 किमी और पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) से 50 किमी दूर है. सोनभद्र, वाराणसी और मुगलसराय से निजी टैक्सी से यहां पहुंचा जा सकता है.

सोनभद्र, वाराणसी और पं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सीधे देश के प्रमुख शहरों से ट्रेन और बस से जुड़ा हुआ है. एयरपोर्ट की बात करें तो सोनभद्र, चंदौली का सबसे निकटतम हवाई अड्डा बाबतपुर है जो कि वाराणसी जिले में स्थित है.

अहरौरा क्षेत्र में स्थित है लखनिया दरी : इतिहासकार दीपक केसरवानी ने बताया कि लखनिया दरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अहरौरा क्षेत्र में स्थित है. यह स्थान जलप्रपात और प्रागैतिहासिक शैलचित्र के लिए जाना जाता है. यह जगह केवल झरने के कारण नहीं, बल्कि आस-पास की पहाड़ियों में मौजूद प्राचीन पेंटिंग्स के कारण भी महत्वपूर्ण है.

सोनभद्र से लगभग 50 किमी है दूरी : लखनिया दरी अहरौरा के पास स्थित है. अहरौरा से इसकी दूरी लगभग 7–8 किमी है और मिर्जापुर से करीब 50 किमी की दूरी और सोनभद्र (जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज) से भी इसकी दूरी लगभग 50 किमी है. वाराणसी से यहां की दूरी लगभग 45-50 किमी है.

जलप्रपात विंध्य/कैमूर की पहाड़ियों के बीच पानी चट्टानों से नीचे गिरता है. बरसात में इसका प्राकृतिक सौंदर्य काफी बढ़ जाता है. सबसे महत्वपूर्ण यहां के प्राचीन शैलचित्र हैं. लखनिया दरी की असली ऐतिहासिक पहचान इसके रॉक शेल्टर और शैलचित्र हैं. यहां शिकार, पशु, मानव गतिविधियों और नृत्य आदि से जुड़े चित्रों का उल्लेख मिलता है.

"हजारों साल पुराने हैं शैलचित्र" : शोध में लखनिया दरी के शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक से लेकर बाद के ऐतिहासिक काल तक की चित्र परंपरा मौजूद दिखाई देती है. शैलचित्र 14 हजार वर्ष पूर्व से लेकर 10 हजार वर्ष पुराने बताए जाते हैं. इस स्थान पर वाराणसी से काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.

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