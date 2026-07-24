Keoladeo National Park : 45 सेंटीमीटर का दुर्लभ वॉटरकॉक हजारों किमी का सफर तय कर पहुंचा घना, समृद्ध जैव विविधता के मिले संकेत
वाटरकॉक की घना में बढ़ती मौजूदगी को पक्षी विशेषज्ञ वेटलैंड के स्वस्थ होने का संकेत मान रहे हैं. भरतपुर से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...
Published : July 24, 2026 at 6:33 AM IST
भरतपुर: विश्व धरोहर केवलादेव (घना) राष्ट्रीय उद्यान के वेटलैंड इस मानसून एक बार फिर जीवंत हो उठा है. दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में पाई जाने वाली दुर्लभ वॉटरकॉक प्रजाति इस बार घना में अच्छी संख्या में दिखाई दे रही है. इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में पाई जाने वाली वाटरकॉक की घना में बढ़ती मौजूदगी को पक्षी विशेषज्ञ वेटलैंड के स्वस्थ होने और जैव विविधता समृद्ध होने का महत्वपूर्ण संकेत मान रहे हैं. लगभग 45 सेंटीमीटर लंबे इस शर्मीले पक्षी के इस बार कई जोड़े एक साथ देखे जाने से पक्षी प्रेमियों और वन विभाग में उत्साह है.
नेचर गाइड एवं पक्षी विशेषज्ञ महेंद्र सिंह ने बताया कि वॉटरकॉक एशिया की प्रमुख वेटलैंड प्रजातियों में शामिल है. यह ऐसे आर्द्र क्षेत्रों में ही टिकता है जहां स्वच्छ पानी, घनी दलदली घास और भरपूर भोजन उपलब्ध हो. इसलिए किसी भी वेटलैंड में इसकी अच्छी मौजूदगी उस क्षेत्र के बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत मानी जाती है.
इस बार दिखे छह जोड़े : महेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक घना में वॉटरकॉक के केवल एक-दो जोड़े ही दिखाई देते थे. कई बार पूरा मानसून बीत जाता था और इनकी केवल आवाज सुनाई देती थी, लेकिन इस बार घना में करीब छह जोड़े वॉटरकॉक देखे. इनकी सबसे अधिक गतिविधियां सापन मोरी और बकालिया के बीच स्थित वेटलैंड ब्लॉक में दर्ज की गई हैं. किसी संवेदनशील प्रजाति का एक साथ इतनी संख्या में दिखाई देना इस बात का संकेत है कि इस वर्ष घना का प्राकृतिक आवास इनके लिए अधिक अनुकूल बना है.
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यहां-यहां पाया जाता है यह पक्षी : महेंद्र सिंह ने बताया कि वॉटरकॉक पक्षी भारत के अलावा इंडोनेशिया, कंबोडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में भी पाया जाता है. मानसून के दौरान यह उन वेटलैंड क्षेत्रों में अधिक सक्रिय दिखाई देता है जहां प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है. घना राष्ट्रीय उद्यान भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वेटलैंड में शामिल है, जहां हर वर्ष स्थानीय और प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षी पहुंचते हैं.
मानसून में बदल जाता है पूरा रूप : महेंद्र सिंह ने बताया कि वॉटरकॉक को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून माना जाता है. सामान्य दिनों में इसका रंग भूरा होता है, जिससे यह घास और सूखी वनस्पति में आसानी से छिप जाता है, लेकिन जैसे ही प्रजनन काल शुरू होता है, नर पक्षी का रंग पूरी तरह बदल जाता है. उसका शरीर चमकदार काला हो जाता है, जबकि माथे पर उभरने वाली चमकीली लाल फ्रंटल शील्ड और लाल चोंच उसे बेहद आकर्षक बना देती है. यही वह समय होता है जब नर अधिक आवाज निकालता है, अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और मादा को आकर्षित करने के लिए खुले में दिखाई देता है.
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छुपने में उस्ताद : उन्होंने बताया कि वॉटरकॉक को दुनिया के सबसे शर्मीले और छुपने (कैमाफ्लॉग) में माहिर वेटलैंड पक्षियों में गिना जाता है. यह अधिकतर समय घनी घास, सरकंडों और दलदली वनस्पति के बीच छिपा रहता है. इसकी भूरी बनावट इसे आसपास के वातावरण में इस तरह मिला देती है कि कई बार अनुभवी बर्ड वॉचर भी इसे नहीं देख पाते. इसी वजह से इसकी मौजूदगी का पता अक्सर पहले इसकी आवाज से चलता है. प्रजनन काल में ही यह अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है.
वेटलैंड की सेहत का संकेतक : महेंद्र सिंह बताते हैं कि वॉटरकॉक केवल एक दुर्लभ पक्षी नहीं, बल्कि वेटलैंड की गुणवत्ता का प्राकृतिक संकेतक भी है. यदि पानी स्वच्छ होगा, दलदली घास पर्याप्त होगी और कीट-पतंगों की संख्या अधिक होगी, तभी यह वहां प्रजनन करेगा. उन्होंने बताया कि इस वर्ष सापन मोरी और बकालिया के बीच वाले क्षेत्र में पानी की स्थिति बेहतर है. दलदली वनस्पति भी अच्छी विकसित हुई है और कीटों की उपलब्धता अधिक होने के कारण वॉटरकॉक ने इस क्षेत्र को प्रजनन के लिए चुना है.