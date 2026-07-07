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Alert! पुलगा बांध से छोड़ा जा रहा 60 क्यूमेक अतिरिक्त पानी, पार्वती नदी किनारे न जाने की प्रशासन ने की अपील

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में हो रही बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसे में जलाशय के जलस्तर में लगातार वृद्धि और पानी की भारी आवक की संभावना को देखते हुए पार्वती नदी से पानी छोड़े जाने को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.

7 जुलाई की शाम पार्वती-2 पावर स्टेशन के पुलगा बांध से लगभग 60 क्यूमेक अतिरिक्त पानी नदी में छोड़ा जाएगा. इसके परिणाम स्वरूप पार्वती नदी में कुल डिस्चार्ज (ई-फ्लो डिस्चार्ज 119 क्यूमेक और रेडियल गेट डिस्चार्ज 60 क्यूमेक) मिलाकर लगभग 179 क्यूमेक हो जाएगा. यदि पानी की आवक और बढ़ती है, तो पार्वती-2 पुलगा बांध के रेडियल गेटों से और अधिक पानी छोड़ा जा सकता है. इससे पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा.

ऐसे में प्रशासन ने आम जनता, पर्यटकों और श्रमिकों से अनुरोध है कि वे पार्वती नदी के किनारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे, कैंप के मालिकों/प्रबंधन और टैक्सी चालकों से भी अनुरोध कि है कि आने वाले पर्यटकों को पार्वती नदी के किनारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दें और सावधान करें.