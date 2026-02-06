ETV Bharat / state

यूपी में जल परिवहन; कई शहरों में वाटर मेट्रो चलाने की योजना पर हो रहा मंथन, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी बनेंगे

विभागीय अधिकारियों का अनुमान है कि एक साल के अंदर जल परिवहन प्राधिकरण का दफ्तर बनकर तैयार हो जाएगा और वॉटरवेज को लेकर काम में और तेजी आ जाएगी. विभाग की तरफ से शासन को नावों के साथ ही जहाज के रजिस्ट्रेशन की फीस तय करने के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है. फिलहाल प्रदेश की 10 नदियों में पर्यटकों को जल परिवहन का लुत्फ उठाने की सुविधा देने के साथ ही माल ढुलाई से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया है.

जल परिवहन प्राधिकरण की पहली बैठक दो माह पहले ही लखनऊ में हुई और आगे की रणनीति तैयार की गई. प्रदेश की कई नदियों में जल परिवहन और वाटर लॉजिस्टिक्स की संभावनाओं को देखते हुए अब तेजी से इसे आगे बढ़ाने की कवायद भी शुरू हो गई है. इस एक साल में परिवहन विभाग ने जल परिवहन प्राधिकरण के दफ्तर के लिए शहीद पथ के किनारे जगह भी चिन्हित कर ली है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल छह फरवरी को अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किया था. इसके बाद इसकी नियमावली भी बन गई. परिवहन मंत्री को इसका अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सीईओ बनाया गया है. कई विभागों को इस प्राधिकरण में शामिल किया गया. जिसका नोडल परिवहन विभाग को बनाया गया है.

फ्लोटिंग रेस्तरां बनाने के लिए धनराशि की डिमांड



लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नदी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण कराएगा. इसके लिए कुछ समय पहले एलडीए की तरफ से परिवहन विभाग को पत्र लिखकर 5.67 करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है. इस बजट में निर्माण लागत, संरचनात्मक स्थापना, तकनीकी व्यवस्थाएं, सुरक्षा उपाय सहित अन्य चीजें शामिल हैं. तैरते हुए रेस्टोरेंट का मेंटेनेंस और ऑपरेशन भी एलडीए ही कराएगा.

गोमती नदी में चलेगी वाटर मेट्रो. (Photo Credit : ETV Bharat)

इससे पहले गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से रामगढ़ ताल में 50 सीटर क्रूज बोर्ड चलाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को भेजा जा चुका है. इसके लिए तीन करोड़ से अधिक के बजट की डिमांड की गई है. अभी शासन स्तर से बजट आवंटित नहीं किया गया है. लग्जरी क्रूज में कई मॉडर्न फैसिलिटी पर्यटकों को उपलब्ध कराने का प्लान है. वर्तमान में वाराणसी में गंगा में अलकनंदा और भागीरथी नाम से क्रूज का संचालन हो रहा है. अयोध्या की सरयू नदी में भी क्रूज संचालित किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 10 करोड रुपये का बजट पहले से ही आवंटित है.

जल परिवहन प्राधिकरण करेगा ये काम. (Photo Credit : ETV Bharat)

वर्तमान में केरल के कोच्चि शहर में वाटर मेट्रो का संचालन हो रहा है. इसी तर्ज पर लखनऊ में गोमती नदी में वाटर मेट्रो चलाने की योजना है. कोच्चि वाटर मेट्रो के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि सबसे पहले गोमती नदी में सुरक्षित सफर के लिए संकेत और नेविगेशन सुविधा डेवलप की जाएगी. इसके बाद इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा जिससे बोट के आपस में टकराने जैसी स्थिति से बचा जा सके.

यूपी के राष्ट्रीय जलमार्ग. (Photo Credit : ETV Bharat)

साथ ही पर्यावरण पर इसका प्रभाव, सामाजिक सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए टर्मिनल और पूरे रास्ते में बिजली की व्यवस्था को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर सरकार को सौंपा जाएगा. लखनऊ में वाटर मेट्रो के संचालन से गोमती नगर, झूलेलाल पार्क और केजीएमयू जैसे मुख्य क्षेत्र को तो फायदा होगा ही, इमामबाड़ा जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी काफी आसान हो जाएगा. शहर वासियों के लिए चौक, ठाकुरगंज, अमीनाबाद, हजरतगंज और बालागंज जैसे इलाकों तक पहुंचना भी काफी आसान होगा. उन्हें जाम का सामना ही नहीं करना पड़ेगा.









इन शहरों में वाटर मेट्रो के संचालन की योजना





लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार चार अन्य शहरों में वाटर मेट्रो चलने पर विचार कर रही है. इनमें अयोध्या, प्रयागराज, बनारस और मथुरा जैसे धार्मिक स्थल शामिल हैं. इन शहरों के किनारे गंगा, यमुना और सरयू जैसी बड़ी नदियां बहती हैं जिन पर वाटर मेट्रो चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी. धार्मिक नगर होने की वजह से यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. जल परिवहन की सुविधा मिलने से उन्हें जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका सफर भी समय से पूरा हो जाएगा जिससे उनके समय की भी बचत होगी.







कुछ माह पहले महाराष्ट्र में हुए बड़े सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश के लिए इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चार कंपनियों के साथ करार किया था. यह कंपनियां अलग-अलग काम करेंगी जिससे जल परिवहन की दिशा में यूपी भी तेजी से विकसित होगा. वाराणसी में 200 करोड़ रुपये की लागत से दो क्रिस्टल टर्मिनल तैयार किए जाएंगे रीजनल सेंटर आफ एक्सीलेंस भी वाराणसी में ही 200 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा. हाइब्रिड/ इलेक्ट्रिक इनलैंड वैसल सर्वे बोट के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. 350 करोड़ रुपये की लागत से वाराणसी में शिप रिपेयर फैसिलिटेट सेंटर तैयार किया जाएगा. कुल 850 करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए थे.







यूपी की ये नदियां जल परिवहन के लिए सुलभ





जल परिवहन को लेकर उत्तर प्रदेश में अब देश के उन राज्यों की तरह ही काम शुरू होगा जहां पर इसके जरिए आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है. इसके लिए कई राज्यों के अधिकारी पहले बिहार में और महाराष्ट्र में बड़ी बैठक में शामिल हुए थे. उत्तर प्रदेश की तरफ से भी भविष्य की जल परिवहन की योजनाओं की रणनीति तैयार हो गई है. उत्तर प्रदेश में 11 नदियों को जल परिवहन के लिए बेहतर माना गया था. हालांकि, इन नदियों में सई नदी में पानी की मात्रा काफी कम है. इसलिए अब 11 की जगह 10 नदियों में वॉटरवेज के काम को लेकर योजना बनने लगी है.

अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण में परिवहन विभाग के अलावा कई विभाग शामिल होंगे और बड़े स्तर पर जल्द काम शुरू होगा. टेक्निकल, ड्रेनेज और रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ होगा. जल परिवहन के तहत जलयानों का पंजीकरण परिवहन विभाग के आरटीओ ही करेंगे. उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिन जिलों में जल परिवहन का महत्व होता है वहां पर रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे. लखनऊ के अलावा कई अन्य शहरों में भी रीजनल कार्यालय खोले जाएंगे जिसमें बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा के अलावा कुल 19 जनपद शामिल हैं.

















उत्तर प्रदेश के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (जल परिवहन) राधेश्याम का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जल परिवहन प्राधिकरण की तरफ से नदियों में पर्यटकों की सुविधा के लिए बोट, स्ट्रीमर और क्रूज चलाया जाए इसे लेकर काम किया जा रहा है. पिछले एक साल में जल परिवहन प्राधिकरण ने अपनी नियमावली तैयार की है. तमाम प्रोजेक्ट को लेकर एमओयू साइन किए हैं. दफ्तर के लिए जगह चिन्हित की है. अब तेजी से जल परिवहन की दिशा में काम किया जा रहा है.







लखनऊ की गोमती नदी में तमाम पर्यटक अब बोटिंग का लुत्फ उठाने लगे हैं. ईटीवी भारत से कई पर्यटकों ने लखनऊ में बोटिंग की सुविधा मिलने को लेकर खुशी जताई है और अब उन्हें गोमती नदी में वाटर मेट्रो के जल संचालन शुरू होने का इंतजार है. पर्यटकों का कहना है कि वाटर मेट्रो संचालित होने लगेगी तो शहर की जाम से मुक्ति मिलेगी. वाटर मेट्रो से ही शहर के विभिन्न इलाकों में जाना आसान हो जाएगा. यह बहुत अच्छा कदम होगा.











