यूपी में जल परिवहन: इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी के साथ एमओयू साइन, 850 करोड़ रुपये से जल्द शुरू होंगे काम
महाराष्ट्र में सम्मेलन के बाद यूपी के लिए इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चार कंपनियों के साथ करार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 2:18 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को अब रफ्तार मिलेगी. हाल ही में महाराष्ट्र में हुए बड़े सम्मेलन के बाद यूपी के लिए इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चार कंपनियों के साथ करार किया है. कुल 850 करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए हैं. यह कंपनियां अलग-अलग काम करेंगी. इस कड़ी में वाराणसी में दो क्रिस्टल टर्मिनल, रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाईब्रिड/ इलेक्ट्रिक इनलैंड वैसल सर्वे बोट के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप रिपेयर फैसिलिटेट सेंटर तैयार किए जाएंगे.
यूपी की 10 नदियां बनेंगी वरदान : उत्तर प्रदेश की तरफ से भविष्य की जल परिवहन की योजनाओं की रणनीति तैयार हो गई है. उत्तर प्रदेश में 11 नदियों को जल परिवहन के लिए बेहतर माना गया था. हालांकि, इन नदियों में सई नदी में पानी की मात्रा काफी कम है, इसलिए अब 11 की जगह 10 नदियों में वॉटरवेज के काम को लेकर योजना बनने लगी है. अधिकारी बताते हैं कि अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण में परिवहन विभाग के अलावा कई विभाग शामिल होंगे और बड़े स्तर पर जल्द काम शुरू होगा. टेक्निकल, ड्रेनेज और रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ होगा. जल परिवहन के तहत जलयानों का पंजीकरण परिवहन विभाग के आरटीओ ही करेंगे. जिन जिलों में जल परिवहन का महत्व है वहां पर रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे. लखनऊ के अलावा कई अन्य शहरों में भी रीजनल कार्यालय खोले जाएंगे. जिसमें बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा के अलावा कुल 19 जिले शामिल हैं.
जल परिवहन प्राधिकरण नियम कानून : अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य, आवासीय व्यवस्था, यात्रा भत्ता, बैठकों की प्रक्रिया, कोरम, सलाहकार समितियों का गठन, कार्य संचालन की प्रक्रिया, सदस्यों का कार्यकाल, विशेषज्ञों का पैनल, बजट, लेखा और लेखा परीक्षा से जुड़े नियम शामिल हैं. वार्षिक लेखा रिपोर्ट, आरक्षित निधि, भूमि और संपत्ति में प्रवेश करने से संबंधित प्रावधान भी हैं. प्राधिकरण में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीईओ जल परिवहन होंगे. इसके अलावा परिवहन विभाग से डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जल परिवहन के भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे. आरटीओ जल परिवहन की भी भूमिका रहेगी. परिवहन विभाग के कार्यालयों में तैनात आरटीओ को भी रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी की भूमिका में रखा जा रहा है. स्पेशलिस्ट सर्वेयर शामिल होंगे.
उत्तर प्रदेश के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (जल परिवहन) राधेश्याम का कहना है कि इन्लैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे साथ कुल 850 करोड़ रुपये के चार एमओयू हुए हैं. वर्ल्ड क्लास दो क्रूज टर्मिनल बनाए जाने हैं जो वाराणसी में बनेंगे. लागत 200 करोड़ रुपये होगी. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनारस में स्थापित होगा, उसकी लागत 200 करोड़ रुपये होगी. चार्जिंग स्टेशन की स्थापना होनी है. जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपये है. फैसिलिटी सेंटर बनारस में बनाया जाना है जिसकी लागत तकरीबन 350 करोड़ रुपये है.
इन्लैंड वॉटरवेज अथॉरिटी करेगी काम : डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मुताबिक हमारी तरह जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. मैनपॉवर की सप्लाई उत्तर प्रदेश की तरफ से की जाएगी. इसके लिए उत्तर प्रदेश के 19 आरटीओ को रजिस्ट्रार नामित किया गया है. हमारे यहां जो शिप रजिस्टर्ड होंगे वे आरटीओ ही करेंगे. अभी हमारे यहां सर्वेयर नहीं हैं. इंडियन रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग के साथ हमारा एमओयू हुआ है. उनके सर्वेयर यहां आकर रिपोर्ट देंगे. सर्वेक्षण शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क और कंट्रोलिंग पाॅवर की नियमावली बन गई है. हालांकि कुछ संशोधनों के साथ शासन को वापस भेजी गई है. फिलहाल विभाग के एमवीआई को नहीं रखा गया है. इसमें 5 से 10 साल का जिसका शिपिंग में अनुभव होगा वह आ सकते हैं.
