बिहार में डेढ़ साल से बंद जलमीनार, 150 परिवारों के सामने पेयजल का संकट
Bhojpur Nal Jal Yojna:मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत बनाई गई जलमीनार पिछले करीब डेढ़ वर्षो से बंद पड़ी है.रिपोर्ट-आलोक कुमार भारती
Published : November 26, 2026 at 8:24 PM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल ‘हर घर नल का जल’ योजना की हकीकत नजर आ रही है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर जिले के कोईलवर प्रखंड की मथुरापुर पंचायत स्थित देवरिया गांव में साफ दिखाई दे रहा है.
150 परिवारों के सामने पेयजल का संकट
यहां वार्ड संख्या दो में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत बनाई गई जलमीनार पिछले करीब डेढ़ वर्षो से बंद पड़ी है. नतीजतन लगभग 150 परिवारों के सामने पेयजल का संकट गहरा गया है. विडंबना यह है कि ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से लेकर एसडीएम कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक शिकायत की लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है.
शुरुआती कुछ महीनों तक सही रही व्यवस्था
ग्रामीणों के मुताबिक जलमीनार के निर्माण के बाद शुरुआती कुछ महीनों तक घरों में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति होती थी. इससे लोगों को काफी राहत मिली थी और पेयजल के लिए इधर-उधर भटकने की मजबूरी खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद जलापूर्ति बाधित हो गई.
देखते ही देखते पूरी व्यवस्था हो गई ठप
ग्रामीणों ने बताया कि देखते ही देखते तकनीकी खराबी और अन्य समस्याओं के बीच पूरी व्यवस्था ठप हो गई. करीब डेढ़ से दो साल बीत जाने के बाद भी जलमीनार से घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है. ऐसे में योजना के लाभ से वंचित परिवारों को पानी की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.
शिकायतों का अंबार, समाधान का इंतजार
ग्रामीणों का आरोप है कि जलापूर्ति बहाल कराने के लिए कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों और कनीय अभियंता से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका. ग्रामीण जयकिशोर सिंह और भीम सिंह का कहना है कि शुरुआती दिनों में योजना ठीक से चल रही थी लेकिन आपूर्ति बंद होने के बाद से लगातार परेशानी बनी हुई है.
"जलापूर्ति बहाल कराने के लिए कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों और कनीय अभियंता से शिकायत की गई. शिकायत होती है तो कोई-कोई आकर देखता है, इधर-उधर घूमता है और फिर चला जाता है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है."- जयकिशोर सिंह, ग्रामीण
शिकायत पर सिर्फ खोखले आश्वासन
जयकिशोर सिंह कहते हैं कि अधिकारियों को बार-बार समस्या बताने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीण अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय में भी शिकायत की गई है. यहां तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक आपूर्ति बहाल नहीं हुई. ग्रामीण कहते हैं कि शिकायतों के बाद बस आश्वासन मिलता है धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है.
"इस मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय में भी शिकायत की गई है. यहां तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक गांव में पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हुई."- अभिमन्यु कुमार सिंह, ग्रामीण
ऑपरेटर के मानदेय और भुगतान पर भी सवाल
ग्रामीणों ने जलमीनार के संचालन से जुड़े ऑपरेटर को लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने का मामला भी उठाया. उनका कहना है कि यदि संचालन और भुगतान से जुड़ी समस्या है तो विभाग को इसकी जांच कर समाधान करना चाहिए. सरकारी राशि से निर्मित जलमीनार का दो वर्षो तक बंद रहना न केवल योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करता है बल्कि विभागीय निगरानी व्यवस्था की भी पोल खोलता है.
संज्ञान में है मामला-जेई
वहीं पूरे मामले पर पीएचईडी के कनीय अभियंता चंदन कुमार ने टेलीफोन पर बताया कि मथुरापुर पंचायत के देवरिया गांव के वार्ड संख्या दो का मामला उनके संज्ञान में है. उनके अनुसार वहां नल-जल योजना चालू हालत में है. पाइप क्षतिग्रस्त होने और जलापूर्ति शुरू नहीं होने की बात पर उन्होंने कहा कि योजना बिल्कुल चालू है.
मामले की जांच का आश्वासन
जेई के मुताबिक ऑपरेटरों की ओर से भुगतान को लेकर समस्या हो सकती है. संभव है कि ठेकेदार ने ऑपरेटरों का भुगतान नहीं किया हो, जिसके कारण संचालन प्रभावित हुआ हो.उन्होंने मामले की जानकारी लेकर जांच कराने की बात कही.
"मथुरापुर पंचायत के देवरिया गांव के वार्ड संख्या दो का मामला संज्ञान में है. वहां नल-जल योजना चालू हालत में है. ऑपरेटरों की ओर से भुगतान को लेकर समस्या हो सकती है. संभव है कि ठेकेदार ने ऑपरेटरों का भुगतान नहीं किया हो, जिसके कारण संचालन प्रभावित हुआ हो. मामले की जानकारी लेकर पूरी जांच कराई जाएगी."-चंदन कुमार, पीएचईडी के कनीय अभियंता
ग्रामीणों की मांग
सवाल यह है कि जब विभाग योजना को चालू बता रहा है तो फिर ग्रामीणों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? आपूर्ति व्यवस्था अगर दुरुस्त है तो घरों तक पानी पहुंचाने में आखिर बाधा कहां है? ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराने, जलमीनार और पाइपलाइन की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने और तत्काल जलापूर्ति बहाल कराने की मांग की है.
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