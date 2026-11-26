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बिहार में डेढ़ साल से बंद जलमीनार, 150 परिवारों के सामने पेयजल का संकट

भोजपुर में डेढ़ साल से जलमीनार बंद ( ETV Bharat )

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल ‘हर घर नल का जल’ योजना की हकीकत नजर आ रही है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर जिले के कोईलवर प्रखंड की मथुरापुर पंचायत स्थित देवरिया गांव में साफ दिखाई दे रहा है.

150 परिवारों के सामने पेयजल का संकट