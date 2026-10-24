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Special : अब गांवों में भी पानी पर वसूला जाएगा टैक्स, ग्राम सभा को राशि तय करने की मिली शक्ति

पलामू: 263 गांवों में पानी पर टैक्स वसूला जाएगा. पहले पानी का टैक्स केवल नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत क्षेत्रों में वसूला जाता था. पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी पर टैक्स वसूलने की योजना बनी है. हर घर नल जल योजना के कनेक्शन से पानी का टैक्स वसूला जाएगा.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जिले के 263 गांवों में पानी पर टैक्स वसूलने की योजना तैयार की है. विभाग ने प्रति कनेक्शन 62 रुपये टैक्स तय किया है. हालांकि टैक्स वसूलने के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है. ग्राम सभा इस राशि को संशोधित कर सकती है, लेकिन इसे 62 रुपये से कम नहीं कर सकती.

गांवों में भी पानी पर वसूला जाएगा टैक्स (Etv Bharat)

14 अक्टूबर को पलामू के चैनपुर प्रखंड के भड़गांवा पंचायत में ग्राम सभा ने टैक्स को मंजूरी दे दी और प्रक्रिया शुरू हो गई. चैनपुर का भड़गांवा पहला ऐसा पंचायत है जो पानी के लिए टैक्स देगा.

ग्राम जल समिति के खाते में जमा होगी राशि, मेंटेनेंस पर खर्च होगी

पानी से वसूली गई टैक्स की राशि ग्राम जल समिति के खाते में जमा होगी. समिति इस राशि का इस्तेमाल हर घर नल जल योजना के रखरखाव (मेंटेनेंस) में करेगी. योजना के तहत पांच वर्ष तक ठेकेदार योजना का मेंटेनेंस करता है, लेकिन पांच वर्ष के बाद मेंटेनेंस के लिए कोई फंड नहीं है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग टैक्स की राशि से ही योजना का मेंटेनेंस करना चाहता है. पलामू के 263 गांवों में योजना को लगे हुए पांच वर्ष हो चुके हैं. सभी गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है और टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

हर घर नल जल योजना (Etv Bharat)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता जेसन होरो बताते हैं कि पांच वर्ष तक संवेदक द्वारा मरम्मत का कार्य किया जाता है. वहीं टैक्स को लेकर उन्होंने बताया, "आम लोगों के बीच यह संदेश दिया जाना है कि यह योजना उनके लिए है. अभी से राशि जमा की जाए तो भविष्य में योजना के रखरखाव में इसे खर्च किया जाएगा. प्रति कनेक्शन 62 रुपये लिया जाना है, हालांकि ग्राम सभा इस राशि को बढ़ा सकती है. फिलहाल 263 गांव इस अभियान से जुड़ रहे हैं. जैसे-जैसे अभियान आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे और गांव भी जुड़ेंगे.”

हर घर नल जल योजना (Etv Bharat)

हर घर नल जल योजना को लेकर पलामू में उठ रहे कई सवाल

पलामू में हर घर नल जल योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं. जिस भड़गांवा पंचायत से अभियान की शुरुआत हुई, वहां 490 परिवार योजना के लाभार्थी हैं, लेकिन 400 से अधिक परिवारों को इस योजना से पानी नहीं मिल रहा है. जून-जुलाई 2025 तक पलामू में हर घर नल जल योजना का केवल 53 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सका था. पलामू में 3,65,812 घरों को योजना से जोड़ा जाना था, लेकिन अप्रैल महीने तक केवल 1,93,575 घरों को कनेक्शन मिल पाया था.

हर घर नल जल योजना (Etv Bharat)

योजना को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में भी आवाज उठाई थी. मार्च 2026 में लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि पलामू और गढ़वा में सिर्फ कागज पर ही योजना दिखाई जा रही है, जमीन पर स्थिति कुछ और है. सांसद ने पूरे मामले में हाई-लेवल जांच और योजना के भौतिक सत्यापन की मांग की थी.