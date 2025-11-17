इन 64 चिन्हित गांवों में आज तक नहीं बने वाटर टैंक, 2 साल पहले भेजे गए प्रस्ताव पर सरकार से अब तक नहीं मिली अनुमति
कुल्लू जिले के 64 चिन्हित गांवों में अब तक नहीं बने वाटर टैंक. दो साल बाद भी प्रस्ताव पर सरकार से नहीं मिली अनुमति.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 7:08 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 7:35 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाएं पेश आती है. ऐसे में इसके लिए प्रशासन की ओर से योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन इसके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है. कुल्लू जिला की अगर बात करे तो जिला प्रशासन की ओर से कई ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने पर पानी की कमी पाई गई. इसके लिए वर्ष 2023 में ऐसे गांव चिन्हित किए गया, जहां पर पानी की ज्यादा किल्लत है.
वहीं, बंजार घाटी के रहने वाले ग्रामीण प्रेम सिंह और जितेंद्र का कहना है, 'गांव में पानी न होने के चलते कई बार उनके आशियाने भी जले हैं. आज भी कई गांवों तक सड़कों का अभाव है और सड़क भी कच्ची होने के चलते समय पर अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में हर साल सर्दियों के दौरान लोगों को आग से करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है'.
लक्ष्मण सिंह ने बताया, '2 साल पहले जब प्रशासन के द्वारा वॉटर टैंक बनाने की बात की गई थी तो इससे ग्रामीणों को भी काफी उम्मीदें थी. लेकिन अभी तक इस योजना पर कोई काम नहीं हुआ. प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस योजना पर काम करें'.
प्रशासन ने जिला कुल्लू के ऐसे 64 गांव का चयन किया गया. इन 64 गांव में एक लाख लीटर पानी की क्षमता वाले प्री फैब्रिकेटेड जिंक एल्युमीनियम वाटर टैंक के निर्माण का प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजा गया, लेकिन आज तक न तो सरकार से टैंक बनाने की योजना को अनुमति मिली और न ही जिला प्रशासन ने इस पर कोई पहल की. पूर्व में कुल्लू में रहे उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने यह प्रपोजल सरकार को भेजा था. लेकिन उनके तबादला होने के बाद इस योजना पर कार्य ही नहीं हुआ है.
यह निर्णय तब लिया था जब 11 दिसंबर 2021 को सैंज घाटी के मझाण गांव में आग लगने से 12 मकान, एक मंदिर जलकर राख हो गया था. यहां पर आग को बुझाने के पानी की कमी पेश आई थी. इसके बाद सभी उपमंडलों में ऐसे गांव का चयन किया था, जहां पर पेयजल की समस्या है. ताकि आग की घटना होते ही उस पर काबू पाया जा सके. इसमें आनी में 11 गांव, बंजार में 10, निरमंड में नौ गांव, मनाली में 10 गांव, कुल्लू में सबसे अधिक 24 गांव का चयन किया गया था. इन सभी 64 संवेदनशील स्थानों पर एक लाख लीटर क्षमता वाले प्री फैब्रिकेटेड जिंक एल्युमीनियम वाटर टैंक के निर्माण के लिए 11,43,18,080 रुपये का प्रपोजल सरकार को भेजा गया. लेकिन इसकी अनुमति आज तक नहीं मिली है.
बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी का कहना, 'ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दियों में पानी की भी समस्या अधिक हो जाती है. ऐसे में जिन गांव का चयन किया गया है. वहां पर जल्द से जल्द पानी का टैंक बनाने का कार्य शुरू करना चाहिए. इसके लिए सरकार को जल्द अनुमति और बजट का प्रावधान करना चाहिए. ताकि सर्दियों में लोगों के आशियाने जलकर राख न हो सके'.
इन गांव का हुआ चयन
कुल्लू में चाचोगी, फोज़ल, पनगा, बनोगी, बबेली, हलैनी, सारी, मथाला, डुघीलग, बसतोरी, नरोगी, सांगठन, लाहाशनी, जेष्ठा, नजां, भ्रेण, जनाहल, नरोगी, मानसु, छवारा, रशोल, मलाणा, ग्राहण, नकथान, आनी में ठारवी, फनौटी, पोखरी, रशांडी, डीम, बुच्छैर, शगान, काथला माझादेश, ओलवा, नगौट, खादवी, बंजार में परवारी, गशीनी, तांदी, धाराशलिंगा, लपाह, शाक्टी, मैल, मझाण, निरमंड में दुराह, खनोटा, धार, गुढ़ी, विजापुर, दराड, बोडलापाच, मनाली में जगतसुख, सोलंग, मझव, सेथन, शालीन, कन्याल, शेगली, बुरूआ और ओल्ड मनाली गांव को चिन्हित किया गया है.
जिला कुल्लू में पेयजल की समस्या को लेकर ऐसे गांव का चयन किया गया है, इसके लिए जल्द मामला सरकार के ध्यान में लाया जाएगा. अनुमति मिलने के बाद यहां पर टैंक का निर्माण करवाया जाएगा:- तोरूल एस रवीश, उपायुक्त कुल्लू
ये भी पढ़ें: पंचायती राज चुनाव का मामला, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस, 21 दिसंबर तक मांगा जवाब