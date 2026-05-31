पानी से भरा टैंकर पलटा, मैकेनिक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल
रांची में पानी टैंकर को ठीक कर रहे मैकेनिकों पर टैंकर पलट गया. हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : May 31, 2026 at 2:10 PM IST
रांची: राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पानी से भरा टैंकर पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
क्या है पूरा मामला
साहिबगंज के निवासी राजेश (टैंकर चालक) और मैकेनिक मनोज सड़क निर्माण कार्य से जुड़ी पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर लेकर होटवासी जा रहे थे. इसी दौरान सड़क पर टैंकर के पिछले पहिये की बेयरिंग खराब हो गई. चालक राजेश ने टैंकर रोका और मैकेनिक मनोज को बुलाकर रिपेयरिंग शुरू कर दी. ठीक उसी समय टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और दोनों व्यक्ति उसके नीचे दब गए.
राहत कार्य और मौत
घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. लेकिन तब तक राजेश की मौत हो चुकी थी. गंभीर रूप से घायल मनोज को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
मृतक की पहचान
मृतक की पहचान साहिबगंज निवासी राजेश के रूप में हुई है. दूसरे व्यक्ति मनोज भी साहिबगंज का रहने वाला है.
पुलिस की कार्रवाई
धुर्वा थाना प्रभारी अरुण महता ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि टैंकर की खराबी के कारण दोनों उसे ठीक करने में लगे हुए थे. इसी दौरान टैंकर पलट गया, जिससे यह हादसा हुआ. मामले की जांच की जा रही है.
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