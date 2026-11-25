Ground Report: 1.74 करोड़ की पानी टंकी बनी मवेशियों का बाड़ा, नल सूखे, किसानों से वसूली भी, लोग बोले- क्या नल से दूध सप्लाई होगा?
बलौदाबाजार के सुढेला में जल जीवन मिशन की टंकी से पानी सप्लाई नहीं, अब मवेशी रखे जा रहे, संवाददाता चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 5:54 PM IST
बलौदाबाजार: सरकारी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, ताकि ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें. लेकिन जब इन सुविधाओं का इतना बुरा हाल हो कि वो मवेशियों का अड्डा बन जाए तो सवाल उठते हैं. जिले के ग्राम पंचायत सुढेला से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. यहां करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी से घरों तक पानी तो नहीं पहुंचा लेकिन वही टंकी परिसर आवारा मवेशियों को रखने में इस्तेमाल हो रहा है.
इतना ही नहीं इन मवेशियों के प्रबंधन के नाम पर किसानों से ही पैसे भी वसूलने का आरोप है. अब न चरवाहे की व्यवस्था है और न चारा-पानी का पर्याप्त इंतजाम. सवाल उठाने पर कुछ ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार, अर्थदंड और राशन-पानी बंद करने की धमकी दिए जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं. एक ग्रामीण ने तो तंज कसते हुए कह दिया कि मवेशी दूध देंगे तो उसे पानी टंकी के जरिए सप्लाई किया जाएगा. देखिए ये खास रिपोर्ट-
1 करोड़ से अधिक की लागत
ग्राम सुढेला में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 में 174.60 लाख रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था. योजना का उद्देश्य गांव के घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाना था, ताकि ग्रामीणों को नल से नियमित पानी मिल सके. लेकिन ग्रामीणों की शिकायत है कि योजना का उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है.
ETV भारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो पानी की टंकी परिसर की तस्वीर ने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए. जिस परिसर में पेयजल से जुड़ी संरचना और उसकी सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, वहां बड़ी संख्या में मवेशी रखे हुए मिले. परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और मवेशियों का जमावड़ा दिखाई दिया. कुछ मवेशी टंकी की सीढ़ियों तक चढ़ते नजर आए.
पंचायत चुनाव से बंद है पानी
ग्रामीणों का कहना है कि घरों में लगे नलों से पानी नहीं आ रहा है. ग्रामीण माखन सिंह पैंकरा ने कैमरे के सामने नल दिखाते हुए बताया कि पहले पानी आता था, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद से जलापूर्ति बंद है. उनका आरोप है कि सरपंच इस व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.
बिजली बिल पर भी ग्रामीण ने उठाए सवाल
पानी की सप्लाई बंद होने के पीछे बिजली बिल का मामला भी सामने आया है. माखन सिंह पैंकरा के मुताबिक, सरपंच की ओर से करीब 5 से 6 लाख रुपये बिजली बिल बकाया होने की बात बताई जा रही है. लेकिन उनका दावा है कि जब ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जानकारी ली तो करीब एक लाख रुपये के आसपास का बिल बताया गया.
हालांकि बिजली विभाग का आधिकारिक बिल और बकाया विवरण सामने आना अभी बाकी है. ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि वास्तविक बकाया कितना है और जलापूर्ति बंद होने की असली वजह क्या है. बिल की जानकारी कब मिली, किस मद से इसका भुगतान होना था और अलग-अलग आंकड़े जैसे कई सवाल सिर्फ बिजली पर ही उठ रहे हैं.
गौठान खाली, पानी की टंकी में मवेशियों का डेरा
मामले का दूसरा पहलू अब आवारा मवेशियों के प्रबंधन से जुड़ा है. गांव में गौठान की व्यवस्था होने के बावजूद बड़ी संख्या में मवेशियों को पानी की टंकी के परिसर में रखा जा रहा है. ग्रामीणों का सवाल है कि जब गौठान बनाया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा? मवेशियों को रखने के लिए पानी की टंकी के परिसर को ही क्यों चुना गया?
ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में लगभग 150 से 200 आवारा मवेशी हैं. इनके लिए चारा, पानी और नियमित देखरेख की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है. दुर्गा प्रसाद बंजारे ने अपने बयान में कहा कि पानी की टंकी का परिसर आवारा मवेशियों को रखने के काम आ रहा है. उन्होंने पंचायत की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए.
अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पेयजल संरचना के परिसर को मवेशियों का अस्थायी बाड़ा बनाने के लिए कोई अधिकृत व्यवस्था या अनुमति है? यदि मवेशियों को रखने की जरूरत थी तो गांव के गौठान का उपयोग क्यों नहीं किया गया? और उनकी सुरक्षा, स्वच्छता तथा चारे-पानी का इंतजाम कौन करेगा?
प्रति एकड़ 200 रुपये की वसूली
आवारा मवेशियों के कारण किसानों की फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के नाम पर ग्रामीणों से प्रति एकड़ 200 रुपये वसूले जाने की बात सामने आई है. माखन सिंह पैंकरा और दुर्गा प्रसाद बंजारे, दोनों ने अपने बयानों में प्रति एकड़ 200 रुपये की वसूली का जिक्र किया है. ग्रामीणों के अनुसार, जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, उससे 2,000 रुपये तक लिए जाने की व्यवस्था बनाई गई. बताया गया कि यह राशि झटका तार लगाने और आवारा मवेशियों से फसल बचाने के इंतजाम के लिए एकत्र की गई थी.
लेकिन सवाल यह है कि राशि वसूलने के बाद भी किसानों को राहत क्यों नहीं मिली? मवेशियों को चराने के लिए कोई नियमित चरवाहा नियुक्त नहीं किया गया है. इसके बजाय गांव के लोगों की बारी लगाई जाती है और लगभग 10 लोगों का समूह बारी-बारी से मवेशियों को चराने जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि जब मवेशियों के प्रबंधन के लिए किसानों से राशि ली गई है, तो फिर उन्हें ही मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ रही है?
विरोध करने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी
गांव की व्यवस्था को लेकर दुर्गा प्रसाद बंजारे ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि गांव में बैठकों के माध्यम से लोगों पर निर्णय मानने का दबाव बनाया जाता है. बैठक में शामिल नहीं होने या व्यवस्था का विरोध करने पर राशन-पानी बंद करने की धमकी दिए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया है.
उन्होंने सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक दंड का डर दिखाए जाने की बात भी कही. दुर्गा प्रसाद का कहना है कि वह गांव के विकास और ग्रामीणों के अधिकारों की बात उठा रहे हैं, लेकिन इसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई या सामाजिक दबाव बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने मवेशियों की देखरेख में लापरवाही और पशुओं की मौत होने पर उनके शवों को रात में सुनसान स्थानों पर फेंके जाने का भी आरोप लगाया है.
दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन सुढेला में जलापूर्ति का यह हाल
नवंबर 2025 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को 'जल संचय जनभागीदारी पुरस्कार 1.0' से सम्मानित किया गया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने तत्कालीन कलेक्टर दीपक सोनी को प्रशस्ति पत्र और एक करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया था.
जिले में 30,927 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण और जनभागीदारी को इस उपलब्धि का आधार बताया गया था. राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए सम्मानित जिले के एक गांव में 1.74 करोड़ रुपये की जल जीवन मिशन टंकी से पानी नहीं पहुंचने की शिकायत सामने आना अपने आप में गंभीर सवाल है.
अब कार्रवाई का इंतजार
मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत CEO दिव्या अग्रवाल को इसकी जानकारी दी गई है. उन्होंने जांच कराने की बात कही है. वहीं संबंधित जनपद पंचायत CEO की ओर से भी मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है.