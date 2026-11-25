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Ground Report: 1.74 करोड़ की पानी टंकी बनी मवेशियों का बाड़ा, नल सूखे, किसानों से वसूली भी, लोग बोले- क्या नल से दूध सप्लाई होगा?

1.74 करोड़ की पानी टंकी बनी मवेशियों का बाड़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: सरकारी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, ताकि ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें. लेकिन जब इन सुविधाओं का इतना बुरा हाल हो कि वो मवेशियों का अड्डा बन जाए तो सवाल उठते हैं. जिले के ग्राम पंचायत सुढेला से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. यहां करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी से घरों तक पानी तो नहीं पहुंचा लेकिन वही टंकी परिसर आवारा मवेशियों को रखने में इस्तेमाल हो रहा है.

इतना ही नहीं इन मवेशियों के प्रबंधन के नाम पर किसानों से ही पैसे भी वसूलने का आरोप है. अब न चरवाहे की व्यवस्था है और न चारा-पानी का पर्याप्त इंतजाम. सवाल उठाने पर कुछ ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार, अर्थदंड और राशन-पानी बंद करने की धमकी दिए जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं. एक ग्रामीण ने तो तंज कसते हुए कह दिया कि मवेशी दूध देंगे तो उसे पानी टंकी के जरिए सप्लाई किया जाएगा. देखिए ये खास रिपोर्ट-