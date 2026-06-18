बस्ती में 5 महीने बाद ही फट गई पानी की टंकी; ढाई करोड़ की लागत से निर्माण, जवाबदेह कौन?
जल जीवन मिशन के तहत हुआ था निर्माण, पंप ऑपरेटर सस्पेंड
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:55 PM IST
बस्ती: करीब 5 माह पहले जिस पानी की टंकी से सप्लाई शुरू हुई, वह अचानक फट पड़ी. सदर तहसील के कुदरहा ब्लॉक अंतर्गत राजपुर गांव में बुधवार को सप्लाई शुरू होते ही टंकी से पानी झरना फूट पड़ा. बताते हैं कि टंकी का निर्माण करीब 2 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से हुआ था. ग्रामीणों के मुताबिक, टंकी में पहले से ही लीकेज था, जिसके कारण सभी घरों तक सप्लाई नहीं हो पा रही थी. इस मामले में पंप ऑपरेटर को निलंबित किया गया है, हालांकि निर्माण में लापरवाही के सवाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
ग्रामीणों के मुताबिक, राजपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए इस टंकी का निर्माण कराया गया था. निर्माण कार्य के दौरान ही घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की गई थी, लेकिन सुनी नहीं गई. बताया कि इस टंकी से करीब 400 घरों को पानी की सप्लाई होनी थी, लेकिन सभी घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा था. इसका कारण लीकेज ही था. बुधवार को टंकी बीच से फट गई और देखते ही देखते पानी ने झरने का रूप ले लिया. टंकी से निकले हजारों गैलन पानी ने गांव के रास्तों को जलमग्न कर दिया. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.
घटना के बाद से ग्रामीणों में जिला प्रशासन और जल निगम के खिलाफ भारी आक्रोश है. आरोप है कि तकनीकी रूप से फेल ढांचे की जांच करने के बजाय प्रशासन लीपापोती में जुटा है. इस मामले में सिर्फ ऑपरेटर को सस्पेंड किया गया है, जबकि जवाबदेहों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच की मांग की है. सस्पेंड ऑपरेटर प्रमोद शुक्ला ने बताया कि जनवरी से सप्लाई चालू है. करीब तीन माह बाद टंकी में लीकेज दिखाई देने लगा. उसने विभाग को अवगत कराया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी.
टंकी फटने की घटना को गांव के लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. इस संबंध में जल जीवन मिशन के अधिशासी अभियंता एस रहमान का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही टीम को मौके पर भेजा गया है. प्रथम दृष्टया लापरवाही मिलने पर ऑपरेटर के खिलाफ कदम उठाया गया है. यदि निर्माण सामग्री में गड़बड़ी पाई जाती है तो जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. कहा कि पानी की टंकी फटी नहीं है बल्कि टंकी के अंदर एक लेयर होती है, जिसे लाइनर कहते हैं, वो ब्रेक हो गई है. इसे ठीक करा लिया जाएगा और जल आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी.
यह भी पढ़ें: लखनऊ के दो पुल बने सुसाइड प्वाइंट्स; खुदकुशी रोकने के लिए उठाए जाएंगे ये कदम