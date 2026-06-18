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बस्ती में 5 महीने बाद ही फट गई पानी की टंकी; ढाई करोड़ की लागत से निर्माण, जवाबदेह कौन?

बस्ती में पानी की टंकी फटी ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: करीब 5 माह पहले जिस पानी की टंकी से सप्लाई शुरू हुई, वह अचानक फट पड़ी. सदर तहसील के कुदरहा ब्लॉक अंतर्गत राजपुर गांव में बुधवार को सप्लाई शुरू होते ही टंकी से पानी झरना फूट पड़ा. बताते हैं कि टंकी का निर्माण करीब 2 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से हुआ था. ग्रामीणों के मुताबिक, टंकी में पहले से ही लीकेज था, जिसके कारण सभी घरों तक सप्लाई नहीं हो पा रही थी. इस मामले में पंप ऑपरेटर को निलंबित किया गया है, हालांकि निर्माण में लापरवाही के सवाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. बस्ती में पानी की टंकी फटी (Video Credit; ETV Bharat) ग्रामीणों के मुताबिक, राजपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए इस टंकी का निर्माण कराया गया था. निर्माण कार्य के दौरान ही घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की गई थी, लेकिन सुनी नहीं गई. बताया कि इस टंकी से करीब 400 घरों को पानी की सप्लाई होनी थी, लेकिन सभी घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा था. इसका कारण लीकेज ही था. बुधवार को टंकी बीच से फट गई और देखते ही देखते पानी ने झरने का रूप ले लिया. टंकी से निकले हजारों गैलन पानी ने गांव के रास्तों को जलमग्न कर दिया. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.