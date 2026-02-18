ETV Bharat / state

फाइलों में खड़ी है पानी की टंकी, धरातल पर सिर्फ बोर्ड लगा; अधिकारी ने नहीं दिया जवाब

अधिशासी अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज मैं इसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा. आप कल आइए तब आपको पूरी जानकारी दी जाएगी.

बस्ती में फाइलों में खड़ी है पानी की टंकी.
बस्ती में फाइलों में खड़ी है पानी की टंकी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती: प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना चल रही है. यह काम काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ रही है. बस्ती जिले के सदर ब्लॉक के हरदिया गांव में पहले तो 10 साल पुरानी पानी की टंकी ढहा दी गई. इसके बाद दूसरी टंकी बनाने का बोर्ड भी लगा दिया गया. जबकि धरातल पर कोई पानी की टंकी नहीं है.

यह सवाल जब जल निगम के अधिशासी अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया. अधिशासी अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज मैं इसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, आज मेरा दिन खराब है. आप कल आइए...नहीं, नहीं परसों आइए तब आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी.

क्या कहते हैं ग्रामीण. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं ग्रामीण: सदर ब्लॉक के हरदिया गांव में घुसते ही आपको 'उल्टी टोटी' भी दिखेगी. ग्रामीणों का कहना है कि साहब, टोटी सीधी हो या उल्टी, पानी तो आता ही नहीं है. दरअसल, गांव में साल 2015-16 में निर्मल योजना के तहत 2.25 करोड़ की लागत से एक टंकी बनाई गई.

इसके बाद साल 2019-20 में उसी जगह फिर से लाखों रुपए करके दूसरी टंकी भी बनी, लेकिन यह टंकी सिर्फ सरकारी कागजों में खड़ी है. धरातल पर यहां कभी कोई दूसरी टंकी बनी ही नहीं.

ग्राणीणों ने बताया कि अधिकारी आए और बोर्ड लगाकर चले गए, हमने तो किसी से पूछा ही नहीं कि यहां क्या हो रहा है. हैरानी की बात यह है कि आज वहां एक भी टंकी खड़ी नहीं है. पुरानी वाली टंकी में इतना भ्रष्टाचार था कि सबूत मिटाने के लिए उसे रातों-रात जमींदोज कर दिया गया.

दूसरी वाली टंकी कहा हैं? इस सवाल पर ग्रामीण बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं कि बोर्ड लगा है लेकिन टंकी तो कभी बनी ही नहीं. गांव वालों का कहना है कि अधिकारी आते हैं, बोर्ड टांगते हैं और चले जाते हैं.

हम लोग तो बाल्टी लेकर जब घंटों खड़े रहते हैं, तब जाकर एक बाल्टी पानी नसीब होता है. यहां की जनता को सिर्फ 'डिजिटल बोर्ड' से ही पानी पिलाकर प्यास बुझाने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: बस्ती में सेना के जवान की संदिग्ध हालात में मौत; 9 दिन पहले छुट्टियों पर आए थे

TAGGED:

बस्ती दो करोड़ की पानी टंकी गायब
TWO CRORE WATER TANK DISAPPEARED
BASTI WATER TANK FRAUD NEWS
WATER TANK HAR GHAR JAL SCHEME
BASTI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.