ETV Bharat / state

फाइलों में खड़ी है पानी की टंकी, धरातल पर सिर्फ बोर्ड लगा; अधिकारी ने नहीं दिया जवाब

बस्ती में फाइलों में खड़ी है पानी की टंकी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना चल रही है. यह काम काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ रही है. बस्ती जिले के सदर ब्लॉक के हरदिया गांव में पहले तो 10 साल पुरानी पानी की टंकी ढहा दी गई. इसके बाद दूसरी टंकी बनाने का बोर्ड भी लगा दिया गया. जबकि धरातल पर कोई पानी की टंकी नहीं है. यह सवाल जब जल निगम के अधिशासी अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया. अधिशासी अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज मैं इसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, आज मेरा दिन खराब है. आप कल आइए...नहीं, नहीं परसों आइए तब आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी. क्या कहते हैं ग्रामीण. (Video Credit: ETV Bharat) क्या कहते हैं ग्रामीण: सदर ब्लॉक के हरदिया गांव में घुसते ही आपको 'उल्टी टोटी' भी दिखेगी. ग्रामीणों का कहना है कि साहब, टोटी सीधी हो या उल्टी, पानी तो आता ही नहीं है. दरअसल, गांव में साल 2015-16 में निर्मल योजना के तहत 2.25 करोड़ की लागत से एक टंकी बनाई गई.