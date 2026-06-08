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42 इलाकों में वाटर सप्लाई होगी बंद, मेंटेनेंस और केबल कनेक्टिविटी का किया जाएगा काम

11 जून को शाम में होने वाला वाटर सप्लाई प्रभावित होगा. मेंटेनेंस के चलते फिल्टर प्लांट कुछ समय के लिए बंद होंगे.

WATER SUPPLY WILL BE SUSPENDED
42 इलाकों में वाटर सप्लाई होगी बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 9:21 PM IST

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रायपुर: भीषण गर्मी के बीच 11 जून को शहर के 42 इलाकों में शाम की जलापूर्ति बंद रहेगी. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से रावणभाटा उपकेंद्र में 33 केवी लाइन पर मेंटेनेंस और केबल कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा. जिसकी वजह से नगर निगम के प्रमुख फिल्टर प्लांट कुछ समय के लिए बंद रहेंगे, जिसका सीधा असर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था पर पड़ेगा. हालांकि सुबह की सप्लाई सामान्य रहेगी और 12 जून से व्यवस्था फिर पटरी पर लौट आएगी.



42 इलाकों में वाटर सप्लाई होगी बंद

रावणभाटा उपकेंद्र में 33 केवी लाइन के रखरखाव और केबल कनेक्टिविटी कार्य के कारण नगर निगम के 80 एमएलडी, न्यू 80 एमएलडी और 150 एमएलडी फिल्टर प्लांटों का संचालन कुछ समय के लिए बंद रहेगा. यही वजह है कि इन प्लांटों से जुड़े जलागारों में शाम के समय पानी की आपूर्ति नहीं हो सकेगी.



सुबह मिलेगी पानी, लेकिन शाम को खाली रह सकते हैं नल

नगर निगम जलकार्य विभाग के अनुसार 11 जून को सुबह की जलापूर्ति निर्धारित समय पर की जाएगी. लेकिन शाम के समय 42 जलागारों में पानी नहीं भरा जा सकेगा, जिससे संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जरूरत के अनुसार पानी का भंडारण पहले से कर लें.



इन इलाकों में शाम को वाटर सप्लाई होगी बाधित

  • डंगनिया, गंज, गुढ़ियारी, न्यू राजेंद्र नगर, श्याम नगर
  • तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी
  • भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी नगर
  • सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय
  • गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार
  • मंडी, मोवा, सड्डू, व्लदल सिवनी, रामनगर, कचना
  • आमासिवनी, देवपुरी, मोतीबाग, बोरियाखुर्द, जोरा
  • रायपुरा, कुकरबेड़ा, नया बैरन बाजार, नया देवेंद्र नगर
  • संजय नगर सहित आसपास के कई क्षेत्रों में प्रभावित रहेगी



12 जून की सुबह से फिर सामान्य होगी व्यवस्था

रायपुर नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस कार्य पूरा होने के बाद 12 जून की सुबह से जलापूर्ति सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि यह तकनीकी कार्य भविष्य में बिजली और जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. यदि आपका क्षेत्र प्रभावित इलाकों की सूची में शामिल है, तो 11 जून की शाम होने वाली असुविधा से बचने के लिए पहले से पर्याप्त पानी का इंतजाम कर लें. नगर निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए आश्वस्त किया है कि अगले ही दिन से जलापूर्ति सामान्य कर दी जाएगी.

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