दिल्ली के इन तीन इलाकों में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बाधित रहेगी पानी की सप्लाई, जल बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि पानी का इस्तेमाल समझदारी के साथ करें. पढ़ें किन इलाकों में सप्लाई बाधित रहेगी.
Published : November 29, 2026 at 10:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्लीवासियों के लिए एक जरूरी सूचना है. अगर आप भी दिल्ली के उन इलाकों में रहते हैं, जहां दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की ओर से पानी की सप्लाई की जाती है, तो अगले दो दिनों के लिए पानी का इंतजाम पहले से करके रख लें. दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि 30 नवंबर (सोमवार) और 1 दिसंबर (मंगलवार) 2026 को राजधानी के तीन प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.
रविवार को दिल्ली जल बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा कर की है. जल बोर्ड की ओर से जारी इस सूचना में बताया गया है कि इन दोनों दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में पानी बिल्कुल नहीं आएगा, जबकि कुछ इलाकों में पानी कम दबाव के साथ आ सकता है. ऐसे में स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही पानी स्टोर करके रख लें, ताकि रोजमर्रा के कामकाज में किसी तरह की दिक्कत न हो.
#Water_Alert DJB informs residents that water supply will remain affected in the following areas due to the scheduled annual cleaning and flushing of UGRs and BPS. 📍 30 November 2026: 1040 EWS Flats 📍 1 December 2026: 176 LIG Flats, Pocket IV, Mayur Vihar Phase-I Residents are requested to store sufficient water in advance as per their requirements. For water tanker requirements, please contact: 1916 – DJB Central Control Room 011-22727812 – Mandawali Water Emergency 011-22374834 / 011-22374237 – Jagriti Water Emergency #DelhiJalBoard #WaterSupplyUpdate #Delhi— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) November 29, 2026
आखिर क्यों बंद रहेगी पानी की सप्लाई?
दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, यह कटौती किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि एक नियमित और जरूरी रखरखाव प्रक्रिया का हिस्सा है. बोर्ड ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (BPS) की सालाना रखरखाव का काम किया जाना है. गौरतलब है कि लोगों के घरों तक साफ और स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड समय-समय पर इन जलाशयों और पंपिंग स्टेशनों की सफाई करवाता है. साल में एक बार होने वाली इस सफाई के दौरान टैंकों के अंदर जमी गाद और गंदगी को साफ किया जाता है और मशीनों की जांच की जाती है. इसी काम को पूरा करने के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को पानी की सप्लाई को अस्थायी रूप से रोका या कम किया जाएगा. सफाई का काम पूरा होते ही सप्लाई को फिर से सामान्य कर दिया जाएग.
असुविधा से बचने के लिए क्या करें?
जल बोर्ड ने प्रभावित होने वाले तीन इलाकों के निवासियों से अपील की है कि वे पानी का इस्तेमाल बेहद समझदारी और किफायत के साथ करें. रविवार रात से ही घरों की टंकियों और अन्य बर्तनों में पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर रख लें, ताकि सोमवार और मंगलवार को खाना बनाने, पीने और नहाने-धोने जैसे जरूरी कामों में परेशानी का सामना न करना पड़े.
आपात स्थिति में मंगवा सकते हैं पानी के टैंकर
अगर किसी घर या कॉलोनी में पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है और लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, तो उनके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है. जल बोर्ड ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर स्थानीय निवासी अपने नजदीकी जल बोर्ड कार्यालय या केंद्रीय नियंत्रण कक्ष (सेंट्रल कंट्रोल रूम) से संपर्क करके पानी के टैंकर मंगवा सकते हैं। टैंकर की सुविधा मांगने पर संबंधित इलाके में पानी पहुंचाया जाएगा.
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इसके अलावा, अधिक जानकारी या किसी भी तरह की शिकायत के लिए नागरिक दिल्ली जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर भी कॉल कर सकते हैं. जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर सफाई का काम पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो और 1 दिसंबर की शाम या अगले दिन से पानी की सप्लाई पूरी तरह सुचारू रूप से बहाल हो सके.
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