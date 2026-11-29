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दिल्ली के इन तीन इलाकों में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बाधित रहेगी पानी की सप्लाई, जल बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

तीन इलाकों में बाधित रहेगी पानी की सप्लाई ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्लीवासियों के लिए एक जरूरी सूचना है. अगर आप भी दिल्ली के उन इलाकों में रहते हैं, जहां दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की ओर से पानी की सप्लाई की जाती है, तो अगले दो दिनों के लिए पानी का इंतजाम पहले से करके रख लें. दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि 30 नवंबर (सोमवार) और 1 दिसंबर (मंगलवार) 2026 को राजधानी के तीन प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

रविवार को दिल्ली जल बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा कर की है. जल बोर्ड की ओर से जारी इस सूचना में बताया गया है कि इन दोनों दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में पानी बिल्कुल नहीं आएगा, जबकि कुछ इलाकों में पानी कम दबाव के साथ आ सकता है. ऐसे में स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही पानी स्टोर करके रख लें, ताकि रोजमर्रा के कामकाज में किसी तरह की दिक्कत न हो.