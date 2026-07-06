दिल्ली के इन इलाकों में आज नहीं आएगा पानी, पहले से कर लें अपना इंतजाम; जल बोर्ड ने बताई ये वजह
दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित, 8 घंटे तक चलेगा मरम्मत कार्य
Published : July 6, 2026 at 6:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने राजधानी के कई इलाकों में आज 6 जुलाई को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहने की सूचना जारी की है. बोर्ड के अनुसार, सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र (WTP) से जुड़ी 1900 मिमी व्यास की साउथ दिल्ली मुख्य पाइपलाइन पर आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाएगा.
यह कार्य 6 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से लगभग 8 घंटे तक चलेगा इसके चलते प्रभावित क्षेत्रों में शाम के समय पानी की आपूर्ति बंद या कम दबाव से हो सकती है.
Due to major maintenance work on the 1900 mm South Delhi Main pipeline at Sonia Vihar WTP, water supply may remain unavailable or at low pressure in several South Delhi areas on 06 July 2026. Residents are requested to store adequate water in advance.— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) July 5, 2026
Water tankers can be… pic.twitter.com/wOvjGX1GwB
दिल्ली के इन इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित
दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार,
कैलाश नगर, सीडब्ल्यूजी विलेज, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बटला हाउस, सिद्धार्थ एन्क्लेव, देवली, खान मार्केट, निजामुद्दीन, दक्षिणपुरी, अंबेडकर नगर, शाहपुर जाट, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, सराय काले खां, सरिता विहार, जसोला, बदरपुर, ग्रेटर कैलाश (दक्षिण), छतरपुर, श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर, मदनपुर खादर सहित एनडीएमसी और आसपास के इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी.
दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें साथ ही, जरूरत पड़ने पर संबंधित जल आपातकालीन नियंत्रण कक्षों से टैंकर सेवा का लाभ लिया जा सकता है. इसके लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 1916 और 23538495 सहित अन्य क्षेत्रीय नियंत्रण कक्षों से संपर्क किया जा सकता है.
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