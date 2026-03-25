मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बोले- पानी और पैसे की कोई कमी नहीं, गर्मी में हर नागरिक को मिले शुद्ध पेयजल
जलदाय मंत्री ने गर्मी से पहले पेयजल प्रबंधन की समीक्षा की. शुद्ध पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए सख्त निर्देश दिए.
Published : March 25, 2026 at 6:14 PM IST
जयपुर: जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है. गर्मी को देखते हुए पेयजल प्रबंधन के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जा चुका है. पानी और पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रभावी प्रबंधन से आमजन तक निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें. इस कार्य में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मंत्री बुधवार को जल भवन में पेयजल आपूर्ति एवं समर कंटीजेंसी प्लान की समीक्षा बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे. उन्होंने प्रदेशभर के मुख्य अभियंताओं, अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए कि आगामी गर्मी में अंतिम छोर तक रहने वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध कराया जाए.
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अवैध कनेक्शन और बूस्टर पर सख्ती: मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पेयजल वितरण व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अवैध कनेक्शनों और बूस्टरों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आम उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो. मंत्री ने कहा कि गर्मी के बढ़ते प्रभाव, सतही जल स्रोतों में कमी और भूजल स्तर में गिरावट को ध्यान में रखते हुए सभी संवर्धन कार्यों की स्वीकृतियां और कार्यादेश शीघ्र जारी किए जाएं. सभी स्वीकृत कार्य 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं.
जल जीवन मिशन की बंद योजनाएं शुरू करें: बैठक में जलदाय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुकी लेकिन बंद पड़ी योजनाओं को प्राथमिकता से फिर शुरू किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके. ग्रीष्मकालीन आकस्मिक कार्यों के तहत नए नलकूपों की स्थापना और पुराने नलकूपों की गहराई बढ़ाने के लिए भूजल विभाग से समन्वय कर तुरंत कार्रवाई की जाए. स्वीकृत हैंडपंप एवं नलकूपों को शीघ्र चालू किया जाए तथा सभी कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण हों. लंबित विद्युत कनेक्शनों को संबंधित विभागों से समन्वय कर जल्द शुरू करवाया जाए.
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नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग: पेयजल आपूर्ति के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाए और वृत्त स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि समस्याओं का समय पर समाधान हो सके. बैठक में जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा, जल जीवन मिशन मिशन निदेशक डॉ. रवीन्द्र गोस्वामी, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा, मुख्य अभियंता (तकनीकी) नीरज माथुर, मुख्य अभियंता (शहरी) देवराज सोलंकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
181 वार रूम कॉल सेंटर का निरीक्षण: बैठक से पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल भवन स्थित 181 वार रूम कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल संबंधी शिकायतों की गहन समीक्षा की और कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधे बात कर उनकी समस्याएं जानी. मंत्री ने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हर शिकायत का समय पर और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए. उन्होंने 181 कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली की सराहना की और इसे और मजबूत बनाने पर जोर दिया.
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