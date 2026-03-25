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मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बोले- पानी और पैसे की कोई कमी नहीं, गर्मी में हर नागरिक को मिले शुद्ध पेयजल

गर्मी से पहले पेयजल प्रबंधन की समीक्षा ( Photo Source- Water Supply Department )