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कानपुर में 15 दिनों तक प्रभावित रहेगी जलापूर्ति; निचली गंगा नहर अस्थायी रूप से बंद, जानिये पानी आने का समय

जलकल विभाग ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : हावड़ा-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और विकास कार्यों के चलते शहरवासियों को अगले 15 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. पनकी धाम रेलवे स्टेशन के पास नए पुल के निर्माण कार्य के चलते निचली गंगा नहर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. जिसका सीधा असर जलकल के गुजैनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ा है.

नहर बंद होने के कारण गुजैनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कच्चा पानी मिलना बंद हो गया है. इसके चलते बुधवार (18 नवंबर) से लेकर 2 दिसंबर तक दक्षिण कानपुर के करीब 25 मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित रहेगी.