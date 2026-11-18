कानपुर में 15 दिनों तक प्रभावित रहेगी जलापूर्ति; निचली गंगा नहर अस्थायी रूप से बंद, जानिये पानी आने का समय
अधिशासी अभियंता गंगा शंकर सोनकर ने बताया कि व्यवस्था के तहत अब गंगा बैराज प्लांट से पानी की सप्लाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:57 PM IST
कानपुर : हावड़ा-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और विकास कार्यों के चलते शहरवासियों को अगले 15 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. पनकी धाम रेलवे स्टेशन के पास नए पुल के निर्माण कार्य के चलते निचली गंगा नहर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. जिसका सीधा असर जलकल के गुजैनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ा है.
नहर बंद होने के कारण गुजैनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कच्चा पानी मिलना बंद हो गया है. इसके चलते बुधवार (18 नवंबर) से लेकर 2 दिसंबर तक दक्षिण कानपुर के करीब 25 मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित रहेगी.
जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता गंगा शंकर सोनकर ने बताया कि इस प्लांट से मुख्य रूप से बर्रा-1 से 7, रतनलाल नगर, दबौली, गुजैनी, साकेतनगर, बर्रा-2, निरालानगर और उस्मानपुर समेत आस-पास के कई बड़े इलाके जुड़े हुए हैं, जहां इन 15 दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी.
उन्होंने बताया कि पीने के पानी की समस्या से बचाने के लिए जलकल विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. इस व्यवस्था के तहत अब गंगा बैराज प्लांट से पानी की सप्लाई की जाएगी.
विभाग के मुताबिक, शास्त्री चौक स्थित स्लूस वाल्व को खोलकर रात के समय गंगा बैराज की मुख्य पाइपलाइन से पानी लिया जाएगा, जिससे ओवरहेड टंकियों को भरा जा सकेगी. इसके बाद सुबह 5 से 7 बजे तक ही सीमित समय के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाएगी.
नहर बंदी और जलापूर्ति ठप होने से आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए जलकल विभाग ने हेल्पलाइन की व्यवस्था की है. यदि किसी इलाके में पानी की गंभीर समस्या होती है तो लोग टैंकर मंगाने के लिए मोबाइल नंबर 9235553857 पर संपर्क कर सकते हैं.
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