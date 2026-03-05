ETV Bharat / state

चटर्जी कॉलोनी में नहीं पहुंचा पानी, त्योहार के बीच बढ़ी पानी की किल्लत, चिरमिरी के गोदरीपारा में मचा हाहाकार

लोगों का कहना है कि वो बाजार से कागज की प्लेट लाकर खाना खा रहे हैं ताकि पानी पीने के लिए बचा रहे.

Water supply stopped on Holi
चटर्जी कॉलोनी में सप्लाई वाटर बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 5, 2026 at 6:43 PM IST

एमसीबी: चिरमिरी के गोदरीपारा में चटर्जी कॉलोनी है. कॉलोनी के लोगों की शिकायत है कि उनके मोहल्ले में पिछले 10 दिनों से वाटर सप्लाई बंद पड़ी है. त्योहार के मौके पर पानी सप्लाई में दिक्कत के चलते लोग परेशान हैं. लोगों का कहना है कि बर्तन धोने तक का पानी घर में नहीं है. लोगों का कहना है कि किसी तरह से खाना पक रहा है. घर के लोग बाजार से पत्तल लाकर उसमें खाना खा रहे हैं. लोग इस बात से भी नाराज हैं कि त्योहार के मौके पर उनको एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा रहा है.

चटर्जी कॉलोनी में पानी की सप्लाई बंद

दरअसल, चटर्जी कॉलोनी में पानी की आपूर्ति एसईसीएल के माध्यम से की जाती है, लेकिन पिछले करीब 10 दिनों से नियमित सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा. लोगों की शिकायत है कि पानी नहीं आने से बच्चों और नौकरी पर जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोग दिन रात पानी का इंतजार करते रहते हैं. लोगों की शिकायत है कि जब पानी दिया जाता है तो उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है. कभी दिन में पानी आता है तो कभी रात के वक्त. ऐसे में लोग पानी नहीं भर पाते. लोगों की शिकायत है कि पानी का प्रेशर भी कम होता है जिसकी वजह से पहले और दूसरे माले पर पानी नहीं पहुंच पाता. पानी भी सीमित समय के लिए चलाया जाता है.

त्योहार के बीच बढ़ी पानी की किल्लत (ETV Bharat)

हम लोग यहां शिकायत करने के लिए आए हैं. हमने इनको कहा है कि क्या हम इंसान नहीं हैं. सिर्फ अफसरों के घरों में पानी की सप्लाई हो रही है. मजदूरों के घरों में भी पानी की सप्लाई होनी चाहिए. पानी देने का समय तय होना चाहिए ताकि हम पानी स्टोर कर पाएं: राज कपूर शर्मा, निवासी, चटर्जी कॉलोनी

Water supply stopped on Holi
चटर्जी कॉलोनी में सप्लाई वाटर बंद (ETV Bharat)

कभी आधा घंटा पानी दिया जाता है तो कभी उससे भी कम समय के लिए. कई दिनों से हम लोग नहाए नहीं हैं. घर में किसी तरह से खाना पका रहे हैं. खाने के लिए बाजार से कागज के प्लेट लाते हैं. बर्तन कैसे धुलेगा जब पानी नहीं होगा: निर्मला शर्मा, निवासी, चटर्जी कॉलोनी

Water supply stopped on Holi
चटर्जी कॉलोनी में सप्लाई वाटर बंद (ETV Bharat)

तकनीकी दिक्कत के चलते ये समस्या बनी है. कभी बिजली चली जाती है तो कभी खदान में लगे पंप से ज्यादा मात्रा में पानी नहीं मिलता है. कई लोगों ने अवैध तरीके से पाइप लाइन में कनेक्शन जोड़ दिया है. इस वजह से पानी की सप्लाई भी बाधित होती है. व्यवस्था होते ही हम पानी की सप्लाई करते हैं: एम राम, फिल्टर इंचार्ज

पानी सप्लाई का आश्वासन मिलने के बाद लौटे लोग

फिल्टर प्लांट इंचार्ज ने लोगों को बताया कि जल्द ही दिक्कत दूर हो जाएगा और लोगों को पानी भी मिलने लगेगा. इस आश्वासन के बाद कॉलोनी के लोग वापस अपने-अपने घरों को लौट गए. सबसे ज्यादा लोग इस बात से खफा थे कि होली के मौके पर इस तरह की दिक्कत क्यों पेश आई.

