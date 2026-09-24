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धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में तीन दिनों से पानी की सप्लाई ठप, लोगों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल

चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )