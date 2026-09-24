धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में तीन दिनों से पानी की सप्लाई ठप, लोगों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल
धनाबद के चिरकुंडा क्षेत्र में तीन दिनों से पानी की सप्लाई बंद है. इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : September 24, 2026 at 3:55 PM IST
धनबाद: जिले के चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है. इस कारण लोगों की परेशानी हो रही है. पिछले तीन दिनों से शहर में पानी की सप्लाई ठप है. घरों में पानी नहीं पहुंचने से लोगों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में परेशानी हो रही है. जलापूर्ति योजना के ट्रांसफॉर्मर में खराबी के कारण पानी की सप्लाई बाधित हुई है. अब सवाल है कि करोड़ों रुपये की जलापूर्ति योजना होने के बावजूद शहरवासियों को बार-बार जल संकट से क्यों जूझना पड़ रहा है.
चिरकुंडा के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है. पिछले तीन दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है. सुबह से शाम तक लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई. पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को दूसरे साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है.
ट्रांसफार्मर खराब होने से पानी की सप्लाई ठप
शहरी जलापूर्ति योजना का ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद पूरे चिरकुंडा इलाके में पानी की सप्लाई बाधित हुई है. तीन दिन बीत जाने के बावजूद पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है. इस कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई.
लोगों ने जलापूर्ति व्यवस्था पर उठाए सवाल
जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि पहली बार जलापूर्ति बाधित नहीं हुई है. समय-समय पर तकनीकी खराबी और दूसरी वजहों से पानी की सप्लाई प्रभावित होती रही है. ऐसे में जरूरत सिर्फ खराबी दूर करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिससे बार-बार शहर को जल संकट का सामना न करना पड़े.
क्या कहती हैं नगर परिषद अध्यक्ष
वहीं इस संबंध में चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी का कहना है कि जनता की सबसे बड़ी जरूरत पानी, साफ-सफाई और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं. उनका कहना है कि लोगों की समस्या को देखते हुए जलापूर्ति जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है.
बहरहाल, चिरकुंडा की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आखिर लोगों को नियमित पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है. अगर किसी तकनीकी खराबी के कारण तीन दिनों तक पूरे शहर की सप्लाई बंद हो जाती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं है और स्थायी समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. ये सवाल अब लोगों के बीच चर्चा में है.
फिलहाल लोगों को उम्मीद है कि जल्द पानी की सप्लाई बहाल होगी और उन्हें इस परेशानी से राहत मिलेगी, लेकिन तीन दिन का यह जल संकट एक बार फिर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े कर गया है. चिरकुंडा में फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत पानी की है. अब देखना होगा कि जलापूर्ति कब सामान्य होता है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाते हैं.
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