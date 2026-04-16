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भीषण गर्मी से पहले अलर्ट मोड पर जलदाय विभाग, अधिकारियों को प्रतिदिन सुननी होगी उपभोक्ताओं की समस्या

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने एक सर्कुलर जारी कर तमाम अधिशासी अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन अपने-अपने कार्यालय में सुबह 10 से 11 बजे तक उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुने और उनका निस्तारण करें. अगर विशेष परिस्थितियों में अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं रहते हैं, तो इसके लिए पहले अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी.

जयपुर: प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ ही पानी की सप्लाई की मांग भी बढ़ने लग जाती है. भीषण गर्मी में लोगों को पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़े और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके इसके लिए अब जलदाय विभाग अलर्ट मोड पर है. विभाग ने एक ओर जहां मई माह से राजधानी जयपुर में अतिरिक्त पानी के सप्लाई की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं.

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भीषण गर्मी में जनता परेशान नहीं हो: इस मामले में विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि मई-जून में भीषण गर्मी की संभावना है. स्वाभाविक है कि जब तेज गर्मी पड़ती है, तो अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है, और ऐसे में अगर लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो वे अपनी समस्याएं लेकर अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता कार्यालय में जाएं जहां पर उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण होगा.

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17 अप्रैल से जनसुनवाई: उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि वह प्रतिदिन सुबह 10 से 11 बजे तक उपभोक्ताओं की जनसुनवाई करें और मौके पर ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करें. उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमने समस्याओं के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और शिकायत नंबर के साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जिसमें भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. कंट्रोल रूम नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर उच्च अधिकारी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी शिकायत आएगी उसका निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जनसुनवाई के दौरान अगर कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहता है, तो भी उसकी शिकायत कंट्रोल रूम और व्हाट्सएप नंबर पर दी जा सकती है जिससे कि तुरंत उसे अधिकारी से उपस्थित नहीं रहने का स्पष्टीकरण लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल से ही अधिकारियों को जनसुनवाई करनी होगी.