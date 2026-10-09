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जयपुर में जलदाय कार्मिकों का प्रदर्शन...पेंशन, बकाया, फिक्सेशन और पदनाम जैसे विवाद सुलझाने की मांग

जयपुर में प्रदर्शन करते राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के कार्मिक ( Photo: Rajasthan Water Works Employees' Union )

जयपुर: जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों ने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नगर वृत्त दक्षिण कार्यालय पर प्रदर्शन किया. कार्मिकों ने आरोप लगाया कि बार-बार ज्ञापन, पत्राचार और चेतावनी के बावजूद लंबित प्रकरणों का समाधान नहीं हो रहा. इससे खफा होकर कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ा.