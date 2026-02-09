ETV Bharat / state

विभाग में नई भर्ती सहित कई मांगों को लेकर जलदाय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन

सभा में शेखावत ने कहा कि जलदाय विभाग में पिछले 33 वर्षों से तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है. शीघ्र भर्ती नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा. शेखावत ने बताया कि जलदाय विभाग में नई भर्ती, लीवरेज राशि में वृद्धि, पंप हाउस व राजकीय आवासों की मरम्मत, सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति सहित प्रमुख मांगों को लेकर विभाग के अभियंताओं को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने 15 दिन में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया.

जयपुर: जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने नई भर्ती सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर पानीपेच स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया. विरोध प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिया. साथ ही चेतावनी दी कि 15 दिन में यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो जल भवन पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

शेखावत ने कहा कि हमने पहले भी कई बार मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को ज्ञापन दिया है, लेकिन हर बार हमें आश्वासन ही मिला है. कर्मचारियों की मांगें काफी समय से लंबित चल रही हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि विभाग में नई भर्ती का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है. नई भर्ती नहीं होने से वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों पर कार्य का अधिक भार पड़ रहा है और कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है. विभाग में नई भर्ती नहीं होने का असर पेयजल सप्लाई पर भी पड़ रहा है. इंटक के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को संबोधित किया और मांगें पूरी न होने पर आक्रोश जताया. आम सभा को राजस्थान इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, इंटक के संरक्षक जगदीश प्रसाद शर्मा, रामाशंकर गुर्जर एवं सलाहकार केदार शर्मा ने संबोधित किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के जिला अध्यक्ष ताराचंद सैनी, जिला उपाध्यक्ष रामनिवास सैनी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह शेखावत, विधि सलाहकार मुकेश कुमार माथुर सहित विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे.

बाबूलाल शर्मा इंटक में हुए शामिल: सभा में 15 वर्षों बाद कर्मचारी नेता बाबूलाल शर्मा, बनवारी लाल सैनी, लालचंद शर्मा, अशोक सैन सहित 51 कर्मचारियों ने पुनः जलदाय इंटक की सदस्यता ग्रहण की. राजस्थान इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के निर्देश पर बाबूलाल शर्मा को जलदाय इंटक का कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया.