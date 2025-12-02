ETV Bharat / state

हमीरपुर के इस गांव में 4 महीने से पानी सप्लाई बंद, महिलाओं ने खोला मोर्चा

गांव की महिलाओं का कहना है कि, पंचायत में दो पेयजल लाइनें डाली गई हैं, लेकिन दोनों में से किसी भी लाइन में पानी नहीं आ रहा है. इससे ग्रामीणों को पिछले कई महीनों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पीने के पानी से लेकर घरेलू उपयोग तक हर जरूरत के लिए महिलाओं को दूर-दराज से पानी ढोना पड़ रहा है.

हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत देई का नौण के वार्ड नंबर-5 पनियाला में पिछले चार महीनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी है. इसी गंभीर समस्या को लेकर मंगलवार (2 दिसंबर) को गांव की महिलाओं ने उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय पहुंचकर विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा. महिलाओं ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार एवं विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग उठाई.

हमीरपुर के पनियाला गांव पानी की समस्या से परेशान महिलाएं (ETV BHarat)

पनियाला गांव में 4 महीने से पानी बंद

पंचायत के पूर्व प्रधान रंजन शर्मा ने बताया कि, "अगस्त महीने से पनियाला गांव में पानी की समस्या कायम है, लेकिन विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही. जल शक्ति विभाग द्वारा पहले एक NOC ली गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जोल सप्लाई से हमीरपुर के लिए जो मुख्य सप्लाई लाइन आती है, वह पनियाला गांव के लगभग डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है. उस समय विभाग और ग्रामीणों के बीच यह समझौता हुआ था कि इस मुख्य लाइन को पंचर किए बिना NIT के माध्यम से पनियाला गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन समझौते के बावजूद आज तक गांव को पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया."

ग्रामीणों ने सरकार की दी चेतावनी

पंचायत के पूर्व प्रधान ने कहा कि, ग्रामीणों ने कई बार विभाग का ध्यान आकर्षित करवाया, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे. ग्रामीणों ने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी समस्या का स्थायी समाधान होगा और गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल की जाएगी.

महिलाओं ने डीसी कार्यलय पहुंच की शिकायत (ETV BHarat)

कई बार निवेदन के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं

महिला मंडल प्रधान शकुंतला देवी ने आरोप लगाया कि, "विभाग से कई बार निवेदन करने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. हमारे गांव में किसी भी घर को पानी नहीं मिल रहा, जो लोग पाइप में टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी पानी नहीं मिल रहा है. महिलाओं ने जिला प्रशासन से मांग की कि पनियाला गांव की पेयजल समस्या का तुरंत समाधान किया जाए. यदि विभाग ने अब भी कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगी."

