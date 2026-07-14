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जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा समेत 851 गांवों में गहराया जल संकट, आंधी में गिरे बिजली के टावरों से जलापूर्ति बाधित

जैसलमेर: सीमावर्ती जैसलमेर और बाड़मेर जिले इन दिनों गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं. 4 और 6 जुलाई को आई तेज आंधी-तूफान से चांधन 132 केवी विद्युत लाइन के कई हाईटेंशन टावर धराशायी होने के बाद बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना प्रथम चरण की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है. इसके चलते जैसलमेर शहर, बाड़मेर शहर, दोनों जिलों के आर्मी क्षेत्र तथा जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जिले के कुल 851 गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है.

जलदाय विभाग के सहायक अभियंता गोपाल मीणा ने बताया कि इस परियोजना को चांधन स्थित 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन (GSS) से समर्पित विद्युत आपूर्ति दी जाती है, लेकिन 4 जुलाई की रात आए तेज आंधी-तूफान में जेसूराणा गांव के पास 132 केवी लाइन के सात बड़े विद्युत टावर गिर गए, जिससे परियोजना की डेडिकेटेड बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. स्थिति सामान्य करने के प्रयासों के बीच 6 जुलाई को आई दूसरी आंधी ने भैरवा गांव के पास चांधन GSS के दो और टावर गिरा दिए, जिससे संकट और गहरा गया. वर्तमान में परियोजना को पोकरण फीडर से वैकल्पिक बिजली आपूर्ति देकर संचालित किया जा रहा है, लेकिन कम वोल्टेज की समस्या के कारण पंपिंग व्यवस्था पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है.

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वैकल्पिक बिजली आपूर्ति में लगातार कम वोल्टेज मिलने से परियोजना के सभी पंप संचालित नहीं हो पा रहे हैं. वर्तमान में केवल एक पंप ही सुचारु रूप से चल रहा है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में पानी की पंपिंग नहीं हो रही. मीणा ने बताया कि विभाग फिलहाल विभिन्न नलकूपों और अन्य वैकल्पिक जल स्रोतों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. इन संसाधनों से पूरी मांग की पूर्ति संभव नहीं है, इसलिए कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हुई है.