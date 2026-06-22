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ऊपर धधक रही थी आग, अचानक पाताल से निकलने लगा पानी, सिरका ओपनकास्ट खदान हुआ जलमग्न

सिरका परियोजना की खुली खदान में भरा पानी ( ईटीवी भारत )