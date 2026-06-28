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गजब का जुगाड़! भीषण गर्मी में 'हांफने' लगे बिजली के ट्रांसफार्मर, पानी की बौछार और पंखे से रख रहे कूल

बरेली में ट्रांसफार्मरों को के तपते रेडिएटर को ठंडा रखने की कोशिश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल.

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भीषण गर्मी में 'हांफने' लगे बिजली के ट्रांसफार्मर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 2:24 PM IST

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बरेली: रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लगातार बढ़ते बिजली लोड के बीच बहेड़ी इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पंजाबी कॉलोनी स्थित बिजली उपकेंद्र का है. वीडियो में कर्मचारी ट्रांसफॉर्मरों को ठंडा रखने के लिए उन पर पानी की बौछार करते और साथ ही पंखे की हवा देते नजर आ रहे हैं. इन अनोखे तरीके ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जहां एक ओर लोग इसे देसी जुगाड़ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिजली कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण की भी जमकर सराहना हो रही है.

दरअसल, इन दिनों भीषण गर्मी के कारण जनपद में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. लगातार बढ़ते लोड की वजह से ट्रांसफॉर्मरों का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे उनके ट्रिप होने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में बिजली आपूर्ति को बिना बाधा जारी रखने के लिए कर्मचारी लगातार ट्रांसफॉर्मरों की निगरानी कर रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी ट्रांसफॉर्मरों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं. साथ ही पंखे की हवा देकर भी उन्हें ठंडा रखने का प्रयास किया जा रहा है.

कार्यकारी अभियंता चमन प्रकाश ने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान ट्रांसफॉर्मरों का तापमान तेजी से बढ़ जाता है. ऐसे में उनके रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए पंखों की हवा का उपयोग किया जाता है, जबकि कूलिंग फिन (फिन्स) पर पानी का छिड़काव कर अतिरिक्त गर्मी कम करने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की परिस्थितियों में ट्रांसफॉर्मरों को तुरंत ठंडा करने के लिए कोई मानक या विशेष वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है, इसलिए उपलब्ध संसाधनों के जरिए तापमान नियंत्रित कर बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने की कोशिश की जाती है.

इधर लोगों का कहना है कि बढ़ती बिजली खपत को देखते हुए अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने चाहिए, ताकि बार-बार ओवरलोड की स्थिति न बने और कर्मचारियों को इस तरह के अस्थायी उपायों का सहारा न लेना पड़े. इससे बिजली आपूर्ति भी अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनी रहेगी.

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