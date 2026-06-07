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भीषण गर्मी में जंगल में जलस्त्रोत की गिनती ! पीटीआर तैयार कर डाटा, वन्य जीव के बारे में मिलेगी जानकारी

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में जल स्रोतों की गिनती की जा रही है. इसका डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है.

Palamu Tiger Reserve
पीटीआर की टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 7, 2026 at 5:13 PM IST

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पलामू: भीषण गर्मी के बीच जंगल में जल स्रोतों की गिनती चल रही है. जंगलों में जल स्रोतों के हालात और उनकी मौजूदगी का डाटा तैयार किया जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में जल स्रोतों की गिनती की जा रही है. इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वन कर्मियों को तैयात किया गया है. एसओपी भी तैयार किया गया है.

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व ने दो वर्ष पहले इलाके में नदियों का सर्वे किया था, जिसमें से नदियों के करीब 450 सहायक नाले मिले थे. इसके बाद जल स्रोतों की गिनती के लिए वन कर्मियों को स्पेशल रूप से ट्रेनिंग दी गयी. उन्हें 14 घंटे तक एक ही जगह पर बितानी है. इस दौरान यह भी देखा जा रहा है कि प्राकृतिक या कृत्रिम जल स्रोत पर 14 घंटे के दौरान कौन-कौन से जीव पानी पीने के लिए पहुंचते हैं. पानी पीने के दौरान वन्य जीवों का व्यवहार किस तरह रहता है. जिस जल स्रोत से वन्य जीव पानी पी रहे हैं, उस पर मानव हस्तक्षेप कितना है.

जानकारी देते पीटीआर के उपनिदेशक (Etv Bharat)

पलामू टाइगर रिजर्व में के उत्तरी भाग में एक दिन की यह प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबकि अन्य इलाकों में भी इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है. अब तक की गिनती के दौरान हाथी, तेंदुआ, हिरण, बायसन, भालू, सियार, कोटरा आदि के जल स्रोत के अगल-बगल में मौजूद होने की पुष्टि हुई है.

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना बताते हैं कि भीषण गर्मी में इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है ताकि जल स्रोत के बारे में वास्तविक जानकारी निकलकर सामने आ सके. इस दौरान निजी क्षेत्र के वालंटियर को भी लगाया गया था. इस प्रक्रिया से वन्यजीवों के बारे में भी जानकारी निकाल कर सामने आती है कि वह कितनी संख्या में मौजूद हैं. फिर पहले से मौजूद डाटा से मिलान किया जाता है. इस प्रक्रिया से शिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अंतिम कोचिंग कैंप भी बनाने में सहायता मिलती है.

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