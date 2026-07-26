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दिल्‍ली: पानी भरते समय करंट लगने से गई युवक की जान, तिगड़ी में लोगों का फूटा गुस्सा

वीरेंद्र का कहना है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पानी की किल्लत लोगों की जान लेने लगी है. उनका आरोप है कि यदि समय रहते पानी की आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त की जाती, तो यह हादसा टाला जा सकता था.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, तिगड़ी जेजे कैंप में पिछले दो महीनों से पानी का गंभीर संकट बना हुआ है. निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इलाके के लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक से शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. पानी की समस्या से परेशान होकर अरमान ने अपने खर्च पर निजी टैंकर मंगाया था. शनिवार शाम करीब 7 बजे जब वह मोटर की बिजली की वायरिंग जोड़कर टैंकर से पानी निकाल रहे थे, तभी अचानक करंट दौड़ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

नई दिल्‍ली: दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी स्थित जेजे कैंप में पानी की किल्लत एक परिवार पर भारी पड़ गई. निजी टैंकर से पानी भरने के दौरान मोटर की वायरिंग में करंट आने से 39 वर्षीय अरमान की मौत हो गई. घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने देवली रोड पर प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी और क्षेत्र में लंबे समय से बनी पानी की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पूर्व निगम पार्षद सतीश गुप्ता ने भी इस घटना पर चिंता जताई. उन्‍होंने कहा कि तिगड़ी, देवली और आसपास के इलाकों में पिछले 13 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है.चुनाव के दौरान हर बार पानी की समस्या दूर करने का वादा किया जाता है, लेकिन जीत के बाद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता.उन्होंने कहा कि सरकारी टैंकर समय पर नहीं मिलने के कारण लोगों को मजबूरी में निजी टैंकर मंगाने पड़ते हैं और अब इस लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने देर रात देवली रोड पर प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिया.प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत कुमार मित्तल के अनुसार,

26 जुलाई की रात पुलिस को करंट लगने की सूचना मिली थी.मौके पर पहुंचने पर पता चला कि तिगड़ी जेजे कैंप निवासी 39 वर्षीय अरमान अपने घर के पास पानी के पंप की बिजली की वायरिंग जोड़ रहे थे, तभी उन्हें करंट लग गया.परिजन उन्हें तुरंत बत्रा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अरमान पेशे से बढ़ई थे.उनके परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं.शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

संगम विहार, देवली और तिगड़ी जैसे इलाकों में वर्षों से पानी की किल्लत बनी हुई है.यहां जलापूर्ति मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों के जरिए होती है, लेकिन गर्मियों में मांग बढ़ने के कारण लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पाता.स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी को लेकर पहले भी कई बार विवाद और हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं.इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकलने से लोगों में भारी नाराजगी है.

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