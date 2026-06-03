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ठीहाईपारा में पानी की किल्लत, जंगल और पहाड़ से इकट्ठा हो रहा एक-एक बूंद पानी

कोरिया के ठीहाईपारा में इन दिनों पानी की किल्लत देखी जा रही है.बोरवेल का जलस्तर नीचे चले जाने से ग्रामीण पानी के लिए भटक रहे.

waterless hand pump
ठीहाईपारा में पानी की किल्लत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
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कोरिया : केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर जल जीवन मिशन संचालित किया जा रहा है, लेकिन कोरिया जिले के ग्राम पंचायत नगर अंतर्गत ठीहाईपारा में दावों की जमीनी हकीकत कोसों दूर है. यहां के ग्रामीण आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं और पानी की एक-एक बूंद के लिए भटकने को मजबूर हैं.


जंगल से लाना पड़ता है पीने का पानी

ग्रामीणों के अनुसार पूरे मोहल्ले की जलापूर्ति एकमात्र पानी की टंकी और बिजली आपूर्ति पर निर्भर है. बिजली रही तो नलों में पानी आ जाता है, लेकिन जैसे ही बिजली गुल होती है, जलापूर्ति भी ठप हो जाती है. ऐसे में लोगों को पीने, नहाने और घरेलू उपयोग के लिए दूसरे मोहल्लों या दूरस्थ स्रोतों से पानी लाना पड़ता है.

ठीहाईपारा में पानी की किल्लत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
स्थानीय निवासी सुशीला ने बताया कि कई बार उन्हें जंगल और पहाड़ी क्षेत्र के नीचे स्थित जल स्रोतों से पानी लाना पड़ता है.उन्होंने कहा कि पानी की कमी के कारण रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है.
waterless hand pump
हैंडपंप से भी नहीं आ रहा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नल बने शो पीस
ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल तो लगाए गए, लेकिन आज तक उनमें नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी. करोड़ों रुपए की योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. नल केवल शो पीस बनकर रह गए हैं. ग्राम पंचायत नगर के सरपंच मोतीराम सिंह ने बताया कि ठीहाईपारा में इस समय पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है. क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार नीचे चला गया है जिससे पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है.

Water shortage in Thihaipara
ठीहाईपारा में पानी की किल्लत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


पीएचई विभाग ने एक सरकारी बोर कराया था, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति की निजी भूमि पर खोदा गया है. इस कारण पंचायत ने उसे अपने अधीन नहीं लिया है. वहीं जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नलों में आज तक पानी नहीं पहुंचा है. इस संबंध में कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. लगातार बिजली कटौती ने समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है- मोतीराम सिंह, सरपंच



मामले पर पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में बसाहट अलग-अलग होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत चार सोलर आधारित पेयजल योजनाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें से तीन योजनाएं संचालित हैं.

ठीहाईपारा की सोलर योजना भी चालू है, लेकिन भूजल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण सोलर पंप अपेक्षित क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहा है, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हुई है. विभाग ने क्षेत्र में हैंडपंप भी स्थापित किए गए हैं. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योजना की जांच कर उसे बेहतर ढंग से संचालित कराने का प्रयास किया जाएगा- मनोज कुमार ठाकुर, कार्यपालन अभियंता, पीएचई


सरकारी बोरवेल निजी जमीन पर खोदे जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था और इसकी भी जांच कराई जाएगी. इस दृश्य को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन ठीहाईपारा के लोगों के लिए एक बूंद पानी का मतलब संघर्ष है. फिलहाल ठीहाईपारा के ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन और पीएचई विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

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