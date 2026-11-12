सर्दी में भी पानी की गर्मी सी किल्लत, जोधपुर के लिए केवल तीन दिन का स्टोरेज
जोधपुर में प्रतिदिन आपूर्ति के लिए करीब 400 एमएलडी पानी की आवश्यकता होती है.
Published : November 12, 2026 at 5:19 PM IST
जोधपुर : शहर में इन दिनों सर्दी शुरू होने के बावजूद भी पानी के मामले में गर्मी जैसे हालात बने हुए हैं. पंजाब से नहर में पानी की आपूर्ति कम किए जाने से कायलाना सहित अन्य रिजर्व वायर का जलस्तर नहीं बढ़ने से इस मौसम में भी 48 घंटे में एक बार जलापूर्ति की जा रही है. इसके अलावा जलदाय विभाग 5 दिन में एक बार पूरी तरह से सप्लाई का शटडाउन भी ले रहा है. अगर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण से अपेक्षित पानी नहीं मिला, तो अगले साल गर्मियों में जल संकट और गंभीर हो सकता है.
48 घंटे में जलापूर्ति, शटडाउन के बावजूद भी विभाग के तीनों रिजर्व वायर में जोधपुर के लिए सिर्फ तीन दिन का पानी बचा है. विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि सर्दी शुरू होने के साथ पानी की डिमांड कम हुई है, इससे लगातार बचत होगी और इस बचत के आधार पर हम अगले एक डेढ़ महीने बाद 10 से 15 दिन का पानी स्टोरेज कर लेंगे. लेकिन अमूमन इस मौसम में लबालब रहने वाली कायलाना झील का इस बार का पानी रसातल पर पहुंच रहा है.
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जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि पंजाब से क्लोजर के बाद लगातार कम पानी मिल रहा था. वर्तमान में 380 से 390 एमएलडी पानी मिल रहा है. कुछ दिन पहले किसानों को पानी दिए जाने से आपूर्ति नहीं हुई थी. इससे जलस्तर घट गया है. अभी हमारे पास कायलाना, तखतसागर और सुरपुरा रिजर्व वायर में शहर के लिए तीन दिन का पानी है. अभी आवक हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है. इससे हम आने वाले समय में बचत कर लेंगे.
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400 एमएलडी पानी चाहिए प्रतिदिन : मेहता ने बताया कि जोधपुर में प्रतिदिन आपूर्ति के लिए करीब 400 एमएलडी पानी की आवश्यकता होती है. वर्तमान में 48 घंटे में एक बार पानी दे रहे हैं और 5 दिन में एक बार शटडाउन भी लिया जा रहा है. इससे व्यवस्था बनाई गई है. तीन दिन का स्टॉक है. मेहता ने बताया कि ट्यूबवेल से पानी अन्य मांग के लिए दे रहे हैं. पीने के लिए नहीं दे रहे हैं.
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जलाशयों में घटा पानी का भंडारण : इस बार नहरबंदी से पहले ही कायलाना और तखतसागर में पानी का भंडारण 300 एमसीएफटी तक भी नहीं पहुंच पाया था. इसी वजह से नहरबंदी के अंतिम कुछ दिनों में पानी को लेकर परेशानी सामने आई थी. अब शटडाउन के जरिए पानी बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जलाशयों में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है. वर्तमान में कायलाना-तखतसागर दोनों जलाशयों में करीब 180 से 190 एमसीएफटी पानी ही संग्रहित है. शटडाउन के बावजूद जल भंडारण में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने से आने वाले महीनों को लेकर चिंता बढ़ गई है.
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मार्च से पहले ही किल्लत का दौर : जोधपुर में मार्च से जल संकट की शुरुआत मानी जाती है. गर्मी बढ़ने के साथ पानी की मांग भी बढ़ जाती है. लेकिन इस बार मौजूदा जल भंडारण और पानी की उपलब्धता को देखते हुए दिसंबर के बाद से ही किल्लत सामने आने की आशंका है. अगले साल नहरबंदी के दौरान स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है. क्योंकि अगर पंजाब से पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई गई, तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर का तीसरा फेज का फायदा नहीं मिलेगा.