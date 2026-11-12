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सर्दी में भी पानी की गर्मी सी किल्लत, जोधपुर के लिए केवल तीन दिन का स्टोरेज

जलाशयों का गिरा जलस्तर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : शहर में इन दिनों सर्दी शुरू होने के बावजूद भी पानी के मामले में गर्मी जैसे हालात बने हुए हैं. पंजाब से नहर में पानी की आपूर्ति कम किए जाने से कायलाना सहित अन्य रिजर्व वायर का जलस्तर नहीं बढ़ने से इस मौसम में भी 48 घंटे में एक बार जलापूर्ति की जा रही है. इसके अलावा जलदाय विभाग 5 दिन में एक बार पूरी तरह से सप्लाई का शटडाउन भी ले रहा है. अगर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण से अपेक्षित पानी नहीं मिला, तो अगले साल गर्मियों में जल संकट और गंभीर हो सकता है.