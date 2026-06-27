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बिन पानी का वार्ड गेल्हापानी, 26 साल से स्थायी समाधान की मांग,पानी की हर एक बूंद के लिए संघर्ष

चिरमिरी नगर निगम में गेल्हापानी वार्ड में पानी की समस्या सामने आई है. वार्ड वासियों की माने तो पानी के लिए स्थायी समाधान नहीं है.

Water shortage in Gelhapani Ward
बिन पानी का वार्ड गेल्हापानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 12:03 PM IST

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एमसीबी : चिरमिरी नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 का गेल्हापानी है.लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि इस वार्ड में आज तक पानी की समस्या दूर नहीं हो पाई.यानी जैसा नाम वैसा काम नहीं हो सका. आज भी इस वार्ड में रहने वाली जनता पानी की हर एक बूंद के लिए संघर्ष कर रही है. आलम ये है कि घर की महिलाएं काम छोड़कर पानी जुगाड़ने में भिड़े रहते हैं.टैंकर का इंतजार सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि स्कूल छोड़कर बच्चे भी करते हैं.

एसईसीएल की बिछी है पाइप

इस वार्ड में पानी की सप्लाई एसईसीएल के माध्यम से की जाती है. लेकिन आए दिन मोटर खराब होने से पानी की सप्लाई बाधित होती है.गर्मी के समय समस्या और भी ज्यादा विकराल रुप ले लेती है. एक बार फिर एसईसीएल की ओर से मोटर खराब होने की सूचना स्थानीय लोगों को दी गई है.जिसके बाद लोग पानी के लिए तरस रहे हैं.


26 साल बाद भी नहीं हुआ समाधान
स्थानीय लोगों का कहना है कि चिरमिरी को नगर पालिका निगम बने लगभग 26 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में पीएचई की स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं पहुंच सकी. हर कुछ दिनों में मोटर खराब हो जाती है.अस्थायी मरम्मत के बाद एक-दो दिन पानी आता है और फिर वही समस्या दोबारा खड़ी हो जाती है.

बिन पानी का वार्ड गेल्हापानी (Etv Bharat)


पानी के लिए छोड़ना पड़ रहा घर का काम
महिलाओं का कहना है कि पानी की समस्या के कारण उनका पूरा दिन पानी जुटाने में निकल जाता है.कई बार बच्चों की पढ़ाई और घर के जरूरी काम तक प्रभावित हो जाते हैं. मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है. स्थानीय निवासी रूपमती ने बताया कि एक सप्ताह से पानी नहीं आया है. मोटर बार-बार खराब हो जाती है.

मरम्मत के बाद एक-दो दिन पानी चलता है, फिर बंद हो जाता है.यहां एसईसीएल से पानी मिलता है, नगर निगम की पाइपलाइन नहीं है. टैंकर भी समय पर नहीं आता, जिससे घंटों इंतजार करना पड़ता है- उषा,स्थानीय महिला

उषा की माने तो पूरा मोहल्ला पानी की समस्या से परेशान है. कई दिनों से नल में पानी नहीं आया है. बच्चों और परिवार के लिए दो से चार किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है. स्कूल खुलने के बाद परेशानी और बढ़ जाएगी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई है,लेकिन आज तक समाधान नहीं हो सका है.पिछले चार साल से इस तरह की समस्या सामने आई है.

मोटर खराब होने के बाद एक-दो दिन पानी आता है और फिर बंद हो जाता है. पिछले कई दिनों से पोखरी और दूसरे स्थानों से पानी लाकर काम चला रहे हैं.अब स्थायी समाधान की जरूरत है- मीना कुमारी, स्थानीय


एसईसीएल अधिकारी के अनुसार मोटर में पानी जाने के कारण उसमें खराबी आई.इस वजह से वार्ड में पानी की सप्लाई बाधित हुई है.

मोटर को सुधार के लिए भेजा गया है.नगर निगम की पाइपलाइन व्यवस्था होना जरूरी है,वर्षों से एसईसीएल ही क्षेत्र के लोगों को पानी और बिजली उपलब्ध करा रही है. मशीनरी में खराबी आने पर कुछ समय की परेशानी होती है.मोटर सुधार के बाद जल्द ही पहले की तरह जलापूर्ति शुरू करने का प्रयास किया जाएगा- मृगनक कुमार,सब एरिया

स्थायी समाधान की मांग

गेल्हापानी की समस्या नई नहीं है.चाहे नगर निगम हो या एसईसीएल वार्डवासियों के लिए पानी की समस्या बनी हुई है. हर साल गर्मी में ये समस्या और भी ज्यादा विकराल हो जाती है. स्थानीय लोगों की मांग है कि अस्थायी व्यवस्था के बजाय स्थायी पेयजल योजना बनाई जाए, ताकि उन्हें रोज-रोज पानी के लिए संघर्ष न करना पड़े.


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गेल्हापानी
पानी की समस्या
WATER SHORTAGE IN GELHAPANI WARD

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