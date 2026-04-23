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अफसर गायब, जनता प्यासी: जवाहर पार्क में जल संकट हुआ गंभीर, बूंद-बूंद पानी को मोहताज हैं लोग

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी का संकट भी गहराने लगा है, दक्षिणी दिल्ली के जवाहर पार्क इलाके में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया.

गर्मी की दस्तक के साथ ही दिल्ली में पानी की समस्या एक बार फिर गंभीर होती जा रही है, जवाहर पार्क इलाके में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनका कनेक्शन पास होने के बावजूद भी उन्हें नियमित पानी की सप्लाई नहीं मिल रही.

जवाहर पार्क इलाके में पानी की किल्लत (ETV Bharat)

बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. नौकरीपेशा लोग समय पर काम पर नहीं पहुंच पा रहे और घरों में पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है. इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर आज बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पहुंचे जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया.

स्थानीय लोगों ने कहा कि 'ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यहां के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने पहले नारियल फोड़कर काम की शुरुआत दिखाई थी, जबकि सांसद और मंत्री बीजेपी के हैं ऐसा लगता है कि इनकी आपसी राजनीतिक खींचतान में आम जनता पिस रही है, हम लोगों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए तरसना पड़ रहा है.

प्रदर्शन के दौरान लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला

जल बोर्ड के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर दफ्तर में मौजूद नहीं थे जिसके बाद नाराज़ लोगों ने उनकी कुर्सी पर “गायब” लिखकर विरोध जताया. लोगों का कहना है कि अधिकारी न तो दफ्तर में मिलते हैं और न ही उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाता है.