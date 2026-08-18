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गोविंदपुरी में पानी की किल्लत पर हाहाकार! कई महीने से लोग परेशान, बयां किया दर्द

इलाके के एक अन्य निवासी ने भी पानी की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि इलाके में कई समस्याएं हैं, लेकिन पानी की समस्या सबसे गंभीर है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी उपलब्ध कराने के लिए जिन ट्यूबवेल और अन्य व्यवस्थाओं पर भरोसा किया जा रहा है, उनमें से बड़ी संख्या में काम नहीं कर रहे हैं. गोविंदपुरी के लोगों का कहना है कि समस्या महीनों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया. लोगों का आरोप है कि उन्हें आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन जमीन पर हालात बदलते नजर नहीं आ रहे है.

सुरेंद्र सिंह गोल्डी का कहना है कि इलाके में रोज प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है. उनका आरोप है कि दो-ढाई महीने से पानी नहीं आ रहा और जहां पानी आता भी है, वहां कई बार गंदे पानी, सीवर के पानी और कीड़े आने की शिकायत रहती है. स्थानीय लोगों की मांग है कि उन्हें नियमित सप्लाई चाहिए, ताकि रोज पानी के लिए जद्दोजहद न करनी पड़े.

स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या अब इतनी बढ़ चुकी है कि उनकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और घर-परिवार की दिनचर्या तक प्रभावित हो रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से पानी की किल्लत की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है. गोविंदपुरी के होली चौक और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पिछले करीब दो से ढाई महीने से पानी की सप्लाई लगातार प्रभावित है. हालात ये हैं कि लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है, कई परिवार टैंकरों का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग दूसरे घरों से पानी लेने को मजबूर हैं.

तप्ती बेनर्जी भी लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं. उनका कहना है कि लगातार पानी की व्यवस्था को लेकर परेशानी बनी हुई है और घरों में पानी की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है. इस पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है, जिनके पास पानी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है. एक तरफ पानी के लिए घंटों इंतजार, दूसरी तरफ टैंकर या बाजार से पानी खरीदने का खर्च. ऐसे में लोगों का घरेलू बजट भी बिगड़ रहा है.

पानी केलिए घर के सभी लोगों को परेशानी का सामना

एक बुजुर्ग महिला बताती हैं कि उनके घर में करीब 15-20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है. उन्हें दूसरे घरों से पानी लेना पड़ रहा है और जरूरत पूरी करने के लिए पानी पर पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं. उनका कहना है कि इस उम्र में पानी के लिए ऐसी परेशानी झेलना बेहद मुश्किल है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी की समस्या की वजह से कई परिवार यहां से पलायन करने के बारे में सोचने को मजबूर हैं. उनका कहना है कि घर में पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं होगी तो रिश्तेदारों का आना-जाना भी प्रभावित होता है.

स्थानीय विधायक आतिशी की भूमिका पर भी सवाल

महिला का कहना है कि कई लोग सुबह पानी के इंतजाम में इतना समय लगा देते हैं कि समय पर नौकरी और काम पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है. लोगों ने स्थानीय विधायक आतिशी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि इलाके में पानी समेत कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जिस तरह के हस्तक्षेप और समाधान की उम्मीद लोगों को अपने जनप्रतिनिधि से है, वह नजर नहीं आ रहा है. हालांकि इन आरोपों पर विधायक आतिशी या उनके कार्यालय का पक्ष भी सामने आना जरूरी है.

इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सामने आई है. रिपोर्ट में जल बोर्ड ने माना है कि गोविंदपुरी के होली चौक इलाके में आबादी काफी घनी है और पानी की मांग मौजूदा उपलब्ध सप्लाई से ज्यादा है. यानी जल बोर्ड के अपने रिकॉर्ड में भी मांग और उपलब्ध पानी के बीच अंतर की बात सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल लोगों को राहत देने के लिए मांग के आधार पर पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं. इसके साथ ही स्थायी समाधान के लिए बोरवेल से अतिरिक्त पानी की सप्लाई लाइन बिछाने की बात कही गई है. जल बोर्ड ने दावा किया है कि यह काम करीब 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा.

लेकिन सवाल यही है कि अगर लोग पिछले दो-ढाई महीने से पानी के लिए परेशान हैं, तो स्थायी समाधान के लिए उन्हें अभी तक इंतजार क्यों करना पड़ा? और क्या 15 दिनों में अतिरिक्त सप्लाई लाइन का काम पूरा होने के बाद वास्तव में गोविंदपुरी के लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी. फिलहाल गोविंदपुरी के लोग टैंकर और आश्वासन से आगे बढ़कर नियमित पानी की सप्लाई चाहते हैं. क्योंकि पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हर परिवार की बुनियादी जरूरत है. अब देखना होगा कि दिल्ली जल बोर्ड का 15 दिन में समाधान का दावा जमीन पर कितना असर दिखाता है और क्या गोविंदपुरी के लोगों को महीनों से चली आ रही पानी की इस परेशानी से आखिरकार राहत मिल पाती है.



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